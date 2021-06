Shadows Fall annonce le spectacle de la réunion de décembre 2021

L’OMBRE TOMBE, le groupe de métal du Massachusetts qui était à l’avant-garde de la scène New Wave of American Metal qui a dominé les années 2000, se réunira pour jouer un spectacle unique au Palladium à Worcester dans leur Massachusetts natal. Le spectacle est prévu pour le samedi 18 décembre 2021. DÉNICHER, HEURE LA PLUS SOMBRE, DANS LES RUINES, ENNEMI JURÉ et CARNIVORES sont également configurés pour apparaître.

“Comme le sage prophète DLR a dit un jour : “J’AI ENTENDU QUE VOUS NOUS AVEZ MANQUÉ, NOUS SOMMES DE RETOUR””, a déclaré le chanteur Brian Fair. “Je ne pourrais pas être plus excité de remonter sur scène avec mes frères dans L’OMBRE TOMBE et il n’y a aucune pièce dans laquelle je préférerais le faire que le Palladium à Worcester. Cela fait six ans que nous n’avons pas joué un spectacle et nous sommes prêts à déchaîner la fureur comme Yngwie.”

Il poursuit: “Nous essayons de trouver un moyen de jouer ensemble et de jouer en direct depuis un petit moment maintenant et les planètes se sont enfin alignées, les horaires ont été élaborés, et avec l’aide d’une tonne de nos bons amis, nous avons pu C’est le seul spectacle que nous ayons prévu, alors faites briller vos chaussures de danse, étirez votre cou, cassez une infusion et amenez votre cul dans le Massachusetts !”

Équitable termine : “[Guitarists] Mat [Bachand] et Jon [Donais] a commencé ce groupe il y a 25 ans et cela m’étonne toujours que la musique que nous avons faite nous ait permis de parcourir le monde, de partager la scène avec des légendes et de sortir une tonne de disques dont je serai toujours fier. Ce spectacle est une façon pour nous de célébrer la musique et de remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus au fil des ans et nous ont aidés à vivre le rêve. J’ai hâte de faire rage à travers les chansons de tout notre catalogue avec une bande de maniaques de Massholes métalleux ! Je l’ai déjà dit et je le répète – il n’y a pas de fête comme un L’OMBRE TOMBE fête.”

Les fans peuvent s’attendre à un accélérateur métallique plein de sueur, à haute énergie du début à la fin.

SoundRink Les billets VIP seront mis en vente le mercredi 23 juin à 10h heure locale. La prévente locale est fixée au jeudi 24 juin à 10h avec le code promo “WEEEE”. La mise en vente régulière est fixée au vendredi 25 juin à 10h heure locale.

Allez ici pour les billets.

L’OMBRE TOMBE membres Jon Donais et Matt Bachand a récemment lancé un nouveau projet appelé ÉPAVE VIVANTE, dans lequel ils sont rejoints par le guitariste Matt LeBreton (AVERSE), le batteur Jon Morency (LAISSONS-NOUS PROIE) et chanteur Jeff Gard VISION DU RAYON DE LA MORT.

En août 2015, L’OMBRE TOMBE a joué quelques concerts de retrouvailles sur la côte est des États-Unis, un an après avoir terminé ce qui était alors annoncé comme la “dernière” tournée européenne du groupe.

L’OMBRE TOMBE a publié une déclaration en août 2014 dans laquelle les membres du groupe expliquaient que les difficultés financières rendaient pratiquement impossible pour le groupe de continuer à travailler à plein temps.

L’OMBRE TOMBEle dernier album de, “Le feu du ciel”, sorti en mai 2012 via Rasoir et Cravate. Le CD s’est vendu à environ 10 000 exemplaires aux États-Unis au cours de sa première semaine de sortie pour faire ses débuts à la 38e place du classement The Billboard 200.

