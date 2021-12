Shadows Fall est «prêt à l’écraser» lors du concert de réunion de ce week-end

L’OMBRE TOMBE, le groupe de métal du Massachusetts qui était à l’avant-garde de la scène New Wave of American Metal qui a dominé les années 2000, se réunira pour jouer un spectacle unique au Palladium de Worcester dans leur Massachusetts natal. Le spectacle est prévu pour ce samedi 18 décembre prochain. DÉNICHER, HEURE LA PLUS SOMBRE, DANS LES RUINES, ENNEMI JURÉ et CARNIVORES sont également configurés pour apparaître.

Dans une nouvelle interview avec Heavy New York, L’OMBRE TOMBE chanteuse Brian Fair a déclaré à propos des préparatifs du concert : « Jon [Donais, guitar] et Jason [Bittner, drums] ont tourné à plein temps avec deux groupes légendaires et super-professionnels dans ANTHRAX et OVERKILL, donc ces mecs sont au sommet de leur art à tous points de vue. J’ai joué un tas de concerts, mais je n’ai pas vraiment fait de trucs de type tournée, donc je devais m’assurer physiquement que j’étais prêt. Donc, quand je pratiquais le set, j’avais littéralement des écouteurs et je faisais du cardio entre n’importe quelle voix pour juste essayer de simuler l’adrénaline et le chaos et ce genre de chose, et aussi pour voir si je pouvais y arriver un jeu de tête d’affiche d’une heure et demie. Et Paul [Romanko, bass] n’avait joué, vraiment, avec personne depuis que nous nous étions arrêtés, alors il est vraiment allé dans l’atelier et jouait encore une tonne. Nous avons commencé à nous entraîner et nous nous sommes dit : « Mec, nous sonnons mieux qu’avant. » Mais aussi, nous étions notoirement mauvais pour les répétitions. Nous faisions une répétition avant une tournée de huit semaines, et à mi-chemin, nous nous disions : « Ah, nous connaissons ces chansons. Doit-on vraiment jouer ‘Destructeur de sens’ encore? Nous savons putain ‘Destructeur de sens’.’ Et avec le recul, nous nous sommes dit : « Mec, nous aurions dû répéter. Nous sommes vraiment bons quand nous répétons. [Laughs] Toutes les harmonies sont verrouillées. Et toute cette semaine [of rehearsing] a juste été, comme, ‘Très bien. Nous sonnons bien. Nous sommes prêts.’ Espérons que, à moins de difficultés techniques ou de tout ce qui suit normalement L’OMBRE TOMBE autour, nous sommes définitivement prêts à sortir et à l’écraser. Alors maintenant, si l’équipement peut nous suivre, nous sommes prêts. »

L’OMBRE TOMBE a publié une déclaration en août 2014 dans laquelle les membres du groupe expliquaient que les difficultés financières rendaient pratiquement impossible pour le groupe de continuer à travailler à plein temps.

En août 2015, L’OMBRE TOMBE a joué quelques concerts de retrouvailles sur la côte est des États-Unis, un an après avoir terminé ce qui était alors annoncé comme la « dernière » tournée européenne du groupe.

L’OMBRE TOMBEle dernier album de , « Le feu du ciel », sorti en mai 2012 via Rasoir et Cravate. Le CD s’est vendu à environ 10 000 exemplaires aux États-Unis au cours de sa première semaine de sortie et a fait ses débuts à la 38e place du classement The Billboard 200.

L’OMBRE TOMBE membres Jon Donais et Matt Bachand a récemment lancé un nouveau projet appelé ÉPAVE VIVANTE, dans laquelle ils sont rejoints par le guitariste Matt LeBreton (AVERSE), le batteur Jon Morency (LAISSONS-NOUS PROIE) et chanteur Jeff Gard VISION DU RAYON DE LA MORT.



