Shadows Fall Reunion Show provisoirement programmé pour la fin de l’année

Jason Bittner parlé au “Qui est votre groupe?” podcast musical sur la possibilité d’une réunion de LES OMBRES TOMBENT, le groupe de metal du Massachusetts formé il y a 25 ans. Expliquant qu’il n’y a pas de plans pour LES OMBRES TOMBENT travailler sur n’importe quelle musique pour le moment, a déclaré le batteur (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Ce n’est pas moi. Je vais vous dire que maintenant – ce n’est pas moi. Certains autres gars ont un autre nouveau groupe qu’ils viennent d’annoncer il n’y a pas si longtemps, donc ils sont évidemment préoccupés par d’autres choses. Avec la pandémie, il y a beaucoup de temps assis à la maison où je penserais qu’il y aurait beaucoup de temps pour écrire d’autres documents aussi. Mais, hé… je ne veux pointer aucun doigt; je ne vais appuyer sur aucun bouton. Ce que je peux dire c’est que nous avons essayé de nous réunir l’année dernière pour une réunion. Nous avons de nouveau un rendez-vous prévu pour cette année. C’est tout ce que je peux vous dire pour le moment. “

Il a poursuivi: “Nous n’allons pas dire que nous allons toujours être en pause, mais nous n’allons pas dire que nous sommes actifs non plus. Nous voulons juste essayer de jouer un spectacle. C’est le but du moment – pouvons-nous jouer d’abord un concert, puis tout ce qui vient après ça, comme parler d’écrire un disque ou d’écrire un EP… Nous en avons déjà parlé – nous avons dit, si quelque chose, nous écririons d’abord un EP. N’écrivez pas un long métrage; nous n’écririons probablement que des incréments de quatre chansons ou quelque chose comme ça. “

Bittner, qui a été membre de OVERKILL depuis 2017, a poursuivi en disant que LES OMBRES TOMBENT est actuellement programmé pour jouer un spectacle de réunion au Palladium à Worcester, Massachusetts. “Ce n’est qu’à la fin de l’année”, a-t-il déclaré. “Je ne sais pas si cela va même arriver. Ils nous ont demandé à nouveau. La date a eu lieu à partir de l’année dernière, et ils nous ont demandé à nouveau. Nous avons dit que nous sommes prêts pour cela tant que cela peut être fait correctement, et comme tant qu’il y a une chance de le faire à ce moment-là. Je veux dire, j’espère vraiment que oui. Dans sept mois, j’espère vraiment que nous pourrons faire au moins un spectacle socialement éloigné, ou autre chose, mais si nous ne pouvons pas, ça craindrait. La seule chose que je ne veux pas faire – je serai tout à fait honnête avec vous – je ne veux pas faire une émission de réunion à moitié assed Palladium à cause de COVID juste pour faire une émission de réunion, parce que putain de point? “

LES OMBRES TOMBENT membres Jon Donais et Matt Bachand a récemment lancé un nouveau projet appelé ÉPAVE VIVANTE, dans lequel ils sont rejoints par le guitariste Matt LeBreton (AVERSE), le batteur Jon Morency (LAISSEZ-NOUS PREY) et chanteur Jeff Gard VISION DES RAYONS DE MORT.

En août 2015, LES OMBRES TOMBENT a joué quelques concerts de retrouvailles sur la côte est des États-Unis, un an après avoir terminé ce qui était alors présenté comme la tournée européenne “finale” du groupe.

LES OMBRES TOMBENT a publié une déclaration en août 2014 dans laquelle les membres du groupe expliquaient que les difficultés financières rendaient pratiquement impossible pour le groupe de continuer à être une entreprise à plein temps.

LES OMBRES TOMBENTle dernier album de “Feu du ciel”, sorti en mai 2012 via Rasoir et Cravate. Le CD s’est vendu à environ 10 000 exemplaires aux États-Unis dans sa première semaine de sortie pour faire ses débuts à la position n ° 38 du palmarès The Billboard 200.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de “cacher” les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).