Shadwell: une fille de 11 ans décède et 3 ans à l’hôpital après la découverte de produits chimiques « antiparasitaires » dans des appartements

La police a été appelée dans ces appartements à Shadwell, où plusieurs personnes étaient malades

Une fillette de 11 ans est décédée après s’être effondrée dans un immeuble à Londres où « un certain nombre de produits chimiques » étaient stockés.

La police métropolitaine a déclaré qu’elle avait été appelée samedi peu après 16 heures par des ambulanciers paramédicaux qui avaient reçu des informations selon lesquelles la jeune fille ne répondait pas à l’appartement de Sutton Street, Shadwell.

Elle a été transportée à l’hôpital et est décédée peu de temps après.

La force a déclaré que la mort de la jeune fille était actuellement considérée comme inexpliquée et qu’une autopsie serait effectuée.

Les pompiers de Londres ont déclaré avoir été appelés sur les lieux juste après 19 heures le même jour pour aider la police dans ses enquêtes.

C’est alors qu’un certain nombre de produits chimiques, censés être utilisés pour la lutte antiparasitaire, ont été découverts.

Le Met a déclaré que d’autres personnes dans le même bâtiment ont déclaré ne pas se sentir bien et que trois personnes sont toujours hospitalisées. D’autres habitants de l’îlot ont été évacués et sont désormais pris en charge par les autorités locales.

Il s’agit d’une nouvelle de dernière minute, d’autres suivront bientôt… Revenez sous peu pour d’autres mises à jour.

