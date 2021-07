Shady Records Signee Grip sort une nouvelle vidéo pour ‘Gutter’

Dossiers louches et Eminem s’est rendu sur les réseaux sociaux pour annoncer GRIP comme le plus récent ajout à la liste du label. Pour célébrer son nouveau contrat d’enregistrement, GRIP a sorti une vidéo pour sa nouvelle chanson, “Gutter”, mettant en vedette Wara.

GRIP a été appelé « le prochain grand conteur d’Atlanta » et a déjà suscité un buzz et des éloges importants, à commencer par son projet en petits groupes en 2017, Porch.

Son prochain projet, le Snubhouse de 2019, a continué sur sa lancée, et il a rapidement poursuivi avec deux autres projets en 2020 : Halo et PROBOSCIDEA. Les prouesses lyriques de GRIP ont attiré l’oreille du manager d’Eminem et président de Shady Records, Paul Rosenberg, qui l’a ensuite apporté à Eminem. Les deux se sont rapidement liés avec GRIP et l’ont ajouté au label. GRIP travaille actuellement sur son premier album pour Shady, qui sortira plus tard cette année.

“Gutter” est le premier morceau de GRIP sur Shady Records, et présente un artiste qui peut rapper avec les meilleurs du jeu avec un label se vantant de Westside Boogie et de récents anciens de Shady, Westside Gunn de Griselda et Conway la machine. Le président du label, Paul Rosenberg, déclare : « GRIP est le type d’artiste qui vous fait entrer dans son monde et s’exprime à travers un ensemble complet d’œuvres composées. Si les vrais artistes d’albums à cette époque sont une race rare, alors GRIP est une licorne ! Nous sommes ravis qu’il rejoigne la famille Shady Records.

GRIP ajoute: «C’était l’un de ces moments de cercle complet parce que j’ai grandi avec Eminem, donc le faire tendre la main et me faire savoir à quel point ma merde est super cool. Je suis ravi de collaborer avec Shady/Interscope et de diffuser la musique sur une plus grande plate-forme. Le prochain LP de GRIP servira d’introduction à ceux qui découvrent le MC et de rappel aux fans existants que le musicien ne correspond pas à un son à l’emporte-pièce. Il ne voulait pas qu’il en soit autrement.

Achetez ou diffusez « Gutter ».