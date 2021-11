À la fois sur les écrans de cinéma et dans les charts, novembre 1971 était tout au sujet de la nouveau phénomène de blaxploitation. Avec la conscience noire atteignant de nouveaux niveaux de confiance et la culture afro-américaine plus influente que jamais, les cinéphiles avaient déjà apprécié le pionnier They Call Me MISTER Tibbs ! l’année précédente, suivi de Badaasssss Song de Sweet Sweetback. Puis vint Shaft.

Le film MGM mettait en vedette Richard Roundtree dans le rôle d’un nouveau type de héros, le détective privé John Shaft. Il est sorti sur les écrans de cinéma en juillet 1971 et a été un succès immédiat. Conçu pour un budget annoncé de 1 million de dollars, il a rapporté jusqu’à dix fois ce montant. Ce total a été aidé sans fin par la contribution d’un maître-compositeur, artiste et figure de proue de la musique noire.

Isaac Hayes‘ bande sonore to Shaft est entré dans les charts américains quelques semaines après la sortie du film, en août. Cela a rapidement confirmé son ascension imparable en tant que véritable superstar de la soul. Les deux albums de Hayes de 1970, Le mouvement Isaac Hayes et … À suivre, avait atteint la première place du classement R&B américain. Alors que Shaft est devenu l’un des véritables événements cinématographiques de l’année, l’album de musique de l’artiste l’est également.

Les encouragements de Quincy

« Nous avons enfin un héros noir de la stature de James Bond dans John Shaft », a déclaré Hayes à Beat Instrumental. « Shaft regarde les choses d’un point de vue noir, il dit les choses telles qu’elles sont. » Il a également expliqué que son incertitude, lorsqu’Al Bell de Stax Records l’a recommandé à MGM en tant que compositeur et interprète, a été apaisée par un producteur très respecté.

« Je ne me sentais pas trop confiant au début », se souvient-il, « mais j’en ai parlé avec Quincy Jones et il m’a encouragé à essayer. En fait, je n’ai pas lu le livre ou le script, mais quand j’ai vu les derniers rushs, j’ai été convaincu par l’idée.

Le 6 novembre 1971, le Shaft LP s’est hissé à la première place du palmarès des albums pop Billboard. Il a décroché John Lennon‘s Imaginer Dans le processus. Deux semaines plus tard, le single mémorable « Theme From Shaft » atteint le sommet du palmarès pop. Le single et l’album ont remporté des Grammys, et le thème a remporté l’Oscar de la meilleure chanson originale. La « bite privée noire » avait officiellement aidé Hayes à atteindre le sommet de sa profession.

