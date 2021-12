Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Hirsute son Noël est un peu différent de la plupart d’entre nous, c’est pourquoi il sort de nouveaux airs de vacances pour répandre la joie des Fêtes… à la jamaïcaine, bien sûr !

Le chanteur était sur « TMZ Live » mercredi pour révéler comment il passe ce Noël dans son île natale, et cela ressemble à la meilleure fête que vous puissiez imaginer. En fait, Shaggy dit que ces festivités l’ont inspiré à sortir une version de luxe de son album « Christmas in the Islands ».

Oui, le disque comprend ses reprises de classiques au goût reggae comme « I’ll Be Home for Christmas » et « Silent Night »… mais il contient également des originaux qui reflètent la façon dont lui et sa famille ont toujours passé Noël.

La différence entre ce qu’il chante et Nat King Cole‘s prend — des tonnes de reggae et de dancehall. Shaggy admet que ses traditions de vacances ne sont peut-être pas exactement les mêmes que celles typiques en Amérique, et c’est pourquoi il cherche à mélanger les cultures pour les réunions de tous.

Bien sûr, un album de Noël en streaming pourrait aussi signifier beaucoup d’argent – ​​les gens adorent les playlists de vacances à cette période de l’année … ce qui, selon Shaggy, pourrait être le meilleur cadeau de tous pour ses enfants.