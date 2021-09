Shahid Kapoor participe à une session de questions-réponses sur Twitter : parle de son prochain film Jersey, en collaboration avec la co-star Mrunal et plus

in

L’histoire de Jersey tourne autour de l’histoire d’un joueur de cricket talentueux mais raté qui revient sur le terrain de cricket à la fin de la trentaine (Photo: IE)

L’acteur de Bollywood Shahid Kapoor pense qu’il a de la chance de pouvoir vivre son rêve de devenir acteur. L’acteur dit qu’il a hâte de tirer le meilleur parti de ses capacités. L’acteur s’est rendu lundi sur Twitter et a organisé une session de questions-réponses (Q&A). Les fans lui ont posé plusieurs questions. Un de ses fans a demandé quelle était son ambition (de Shahid). L’acteur de 40 ans a répondu au fan en disant qu’il avait eu la chance d’avoir ces nombreuses opportunités dans sa carrière d’acteur.

Il a tweeté : « Je suis béni d’être acteur. Dieu a été gentil avec moi et c’était comme un rêve devenu réalité pour moi. Mon ambition a toujours été de rendre justice à n’importe quelle opportunité et quel que soit le personnage que je joue. Tout ce que je veux, c’est travailler de tout mon cœur. C’est ça”.

Dans l’une des autres questions, un fan a demandé de choisir entre ces films : JWM (Jab We Met) ou Kabir Singh. À cela, l’acteur a répondu: “Kabir”. Parlant de la co-star Mrunal Thakur dans son prochain film Jersey, l’acteur a répondu à un fan, lorsqu’on lui a demandé s’il aimait travailler avec l’actrice, en disant: “Elle est adorable, extrêmement talentueuse et très amusante. On s’est bien amusé.

Né des acteurs Pankaj Kapur et Neelima Azeem, Shahid Kapoor a fait sa première comédie romantique Ishq Vishk en 2003. L’acteur est ensuite devenu l’un des plus performants de l’industrie cinématographique indienne avec des films comme Udta Punjab, Kaminey, Haider, Jab We Met parmi autres. Kabir Singh a été l’un des plus grands succès de la carrière de Shahid. Le film a été bien accueilli par la critique mais a également attiré beaucoup de critiques pour son rôle.

L’acteur sera bientôt vu sur grand écran avec le film intitulé Jersey, un remake hindi du blockbuster telugu de 2019. Le film devrait sortir sur les écrans le 31 décembre. «Ce fut l’une de mes meilleures expériences de tournage jusqu’à présent. J’ai hâte d’annoncer le film avec vous tous », a tweeté Shahid.

Réalisé par Gowtham Tinnanuri, des stars comme Pankaj Kapur et Mrunal Thakur seront vues dans des rôles de premier plan. L’histoire de Jersey tourne autour de l’histoire d’un joueur de cricket talentueux mais raté qui revient sur le terrain de cricket à la fin de la trentaine.

