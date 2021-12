Shai Gilgeous-Alexander et Kemba Walker nommés joueurs NBA de la semaine

Surprise chez les joueurs de la semaine en NBA. Personne n’aurait parié il y a sept jours sur les deux joueurs récompensés : Shai Gilgeous-Alexandre (Oklahoma City Thunder) dans la Conférence Ouest et marcheur Kemba (New York Knicks) dans l’Est.

OKC est en grande forme et a remporté les trois derniers matchs avec un Shai brutal (27,5 points, 7 passes décisives et 6,3 rebonds par match). Les Knicks, après une séquence horrible, ont remporté deux matchs et perdu un et Kemba a récolté en moyenne 25 points, 9 rebonds et 8,3 passes décisives. Rappelons qu’il a été plusieurs matchs sur le banc sans place en raison d’une décision technique. Il est revenu à son meilleur niveau.

Le gardien d’Oklahoma City Shai Gilgeous-Alexander et le gardien des Knicks de New York Kemba Walker ont été nommés joueurs de la semaine des Conférences Ouest et Est de la NBA, respectivement, pour la semaine 10 de la saison 2021-22 (20-26 décembre). pic.twitter.com/mCesSr3Qm2 – Communications NBA (@NBAPR) 27 décembre 2021