Il est l’un des talents les plus intelligents de la NBA et Le tonnerre d’Oklahoma City il est clair qu’il fait partie des joueurs sur lesquels il doit construire son avenir. Shai Gilgeous-Alexandre C’est un joueur très intéressant qui doit figurer sur la liste des meilleurs joueurs de la ligue et les statistiques NBA le confirment.

Par exemple, le gardien qui jouera dans les Los Angeles Clippers est le leader des actions d’isolement, c’est-à-dire qu’il est le joueur avec le plus de points obtenus dans les actions un pour un avec un défenseur essayant de le retenir, devant les joueurs décisifs dans ces actions comme James Harden ou Kevin Durant. Inarrêtable.

La plupart des points d’isolement cette saison : 66 – Shai Gilgeous-Alexandre

58 – James Harden

56 – Kevin Durant pic.twitter.com/Ex5GWal1gE – StatMuse (@statmuse) 2 novembre 2021