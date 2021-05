Shaila Pérez, d’EXATLON 3, envoie un message Qu’a-t-elle dit?

Presse Shaila Pérez Shaila Pérez, ancienne participante d’Exatlon USA, profitant de l’expérience Nomads

Tout au long de ses cinq saisons, le programme de compétition vedette du réseau Telemundo, Exatlon United States, a eu des participants emblématiques qui ont conquis le cœur du public non seulement avec leurs compétences sportives, si nécessaires pour réussir sur chaque circuit, mais avec sa qualité humaine et bonne énergie, c’est le cas de “La Maquinita” Shaila Pérez, vice-championne de la troisième tranche du programme.

Shaila est une gymnaste artistique de 23 ans, qui a rejoint l’équipe nationale depuis son pays natal, le Mexique, lorsqu’elle était enfant, remportant la première place dans diverses compétitions nationales et prouvant que le sport était sa première passion. Bien que Shaila soit maintenant à la retraite de la compétition, elle forme parfois de nouvelles gymnastes qui veulent se lancer dans cet art qu’elle maîtrise si bien. Lors de son passage à Exatlon USA, contre de nombreuses prédictions qui prétendaient qu’elle était “très petite” de stature, elle a fait ses preuves et tout le monde en battant dans un tour éliminatoire. Nicole Regnier, l’un des favoris. Son entrée parmi les finalistes de la troisième saison d’Exatlon était sans précédent, puisqu’il a obtenu sa passe parmi les 4 finalistes, après la surprenante blessure de Denisse Novoa.

Après avoir traversé la troisième saison d’Exatlon United States, nous avons pu la revoir dans le soi-disant «Season Tournament» de la quatrième édition, qui était un moyen de maintenir le programme à flot alors qu’une grande partie de l’équipe bleue , les concurrents, luttaient contre une épidémie de COVID-19.

Les adeptes de Shaila sont également devenus ses compagnons d’aventure, car la jeune fille, montrant ses grandes compétences en communication, a lancé une série de vidéos amusantes et intéressantes dans lesquelles elle visite et apprend à connaître différentes régions du Mexique. Le segment s’appelle «Shai Travels» et les adeptes de la chaîne YouTube de Shaila Pérez peuvent en apprendre davantage sur toutes les merveilles touristiques qu’un pays comme le Mexique a à offrir. Vous pouvez en voir plus en cliquant ici.

Shaila Pérez: heureuse et amoureuse

À travers ses réseaux sociaux, «La Maquinita» Shaila Pérez lui fait savoir qu’elle est en couple avec un jeune homme prénommé Matthew Brandal, et selon son compte Instagram, qu’il garde privé, il est agent immobilier et accompagne Pérez sur toutes ses aventures. Il a même rencontré un autre athlète d’Exatlon USA! Regardez cette photo partagée par l’athlète bien-aimé:

C’est vrai, Shaila et Matthew rendaient visite à Mack Roesch, que Shaila elle-même appelle sa meilleure amie. À propos de cette photo, elle a écrit ce qui suit: «J’ai beaucoup de chance d’avoir des hommes aussi incroyables dans ma vie! Que la chose la plus importante dans notre vie est de donner de l’amour, d’aider les autres et d’être en paix avec soi-même. C’est la formule la plus incroyable pour s’entourer de bons amis ❤️✨ “

Avec Matthew, Shaila est également partie en vacances le long des côtes de l’état de Floride, où ils ont pris une photo adorable qui était accompagnée d’un message nécessaire intitulé «Une pincée de recette pour être heureux».

«Amis, je ne suis pas un expert en relations mais aujourd’hui je peux vous dire que si j’ai appris quelque chose, c’est que votre temps n’est partagé qu’avec des personnes que vous aimez vraiment, et qui sont dans votre cœur, que ce soit des amitiés, des fréquentations, etc. … Le temps passe vite et nous ne pouvons pas lâcher prise avec des gens qui ne nous aiment pas vraiment / ne nous aiment pas, ou qui ne font pas ressortir le meilleur des deux parties.

Soyons conscients et apprécions le temps et la vie des autres, et le nôtre! “ Shaila Pérez.

