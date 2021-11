Shailene Woodley défend farouchement Aaron Rodgers contre ceux qui essaient de le « dénigrer »

Shailene Woodley n’a pas hésité à parler de son fiancé Aaron Rodgers. L’actrice de 29 ans est allée sur son histoire Instagram pour défendre Rodgers de ceux qui essayaient de le « dénigrer ». Cela survient après que le quart-arrière des Green Bay Packers a été testé positif pour COVID-19, et il a été déterminé qu’il n’était pas vacciné après avoir déclaré aux journalistes qu’il était « immunisé ». Woodley répondait à un rapport selon lequel Rodgers était sorti à Los Angeles après son diagnostic de COVID-19.

« Littéralement, vous devrez calmer les fous. C’est tout bonnement HILARIEUX. Les médias s’accrochent TOUJOURS aux pailles pour dénigrer Aaron. Trouver des fous au hasard dans les rues de LA et dire que c’est lui », a écrit Woodley à son sujet. Histoire Instagram, par PERSONNE.

« Je connais TRÈS bien le corps d’Aaron. Tout d’abord, ses pieds, hum et n’en déplaise à ce mec rando, sont BEAUCOUP plus gros. De plus, pour ceux d’entre nous qui connaissent Aaron au-delà des mondes du sport obsédé et des médias, ce n’est pas un secret il a les mains les plus poilues de la putain de planète. Ce pote inconscient. De toute évidence, non (allez-y, zoomez). «

Ces commentaires sont intervenus après que la star de Divergent a riposté aux médias à propos d’une prétendue histoire Instagram supprimée. « Je viens de lire quelque part que les médias prétendent que j’ai supprimé une histoire insta au milieu du » chaos « . après 24 heures. Littéralement en train de m’amuser ici à cause de votre détermination à faire une histoire à partir de rien. S’agripper à la paille mes chéris », a écrit Woodley.

Vendredi, Rodgers a parlé de son diagnostic de COVID-19 et de la situation des vaccins dans The Pat McAfee Show. « Les décisions personnelles en matière de santé, à mon avis, devraient être privées », a déclaré Rodgers. « Ils ne devraient pas avoir à passer par la sonnerie et à être trop scrutés par des gens qui ne font que pousser leur propre type de propagande sur les gens. Vous voulez avoir une conversation à ce sujet, je suis plus que disposé à avoir une conversation à ce sujet . Mais l’autonomie corporelle est un droit. Et la honte et la sortie que les gens semblent faire tant de trouver ces gens » oh mon dieu pouvez-vous croire ces cinglés qui ne sont pas vaccinés. » Tout le monde a sa propre histoire. Tout le monde a ses propres problèmes et ses propres raisons de faire les choses. »