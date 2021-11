Shailene Woodley démystifie les photos d’une personne masquée

Alors qu’Aaron Rodgers continue de parler de sa décision de ne pas être vacciné et des conséquences de ces commentaires, nous n’avons pas trop entendu parler de ce qu’il a dit de sa fiancée, l’actrice Shailene Woodley.

Mais mardi, elle s’est concentrée sur quelque chose impliquant Rodgers (en quelque sorte): une histoire du Daily Mail a affirmé qu’elle contenait des photos d’un homme masqué qui était Rodgers en train de prendre du café.

Woodley a affirmé dans une série d’histoires sur Instagram que ce n’était certainement pas Rodgers, qui est toujours en quarantaine alors qu’il se remet de COVID-19. Elle a fait une grave panne en soulignant qu’elle connaissait « TRÈS bien le corps d’Aaron » et que ses pieds sont plus gros. Elle a noté qu’il a « les mains les plus poilues sur le [expletive] planète » et que « ce pote inconscient, clairement, ne le fait pas ».

Voir par vous-même! ATTENTION: Certains langages NSFW sont en avance :

Shailene a finalement rompu son silence pour dire que… personne sur terre n’a les mains plus poilues qu’Aaron Rodgers pic.twitter.com/qoR6Q5sG3p – Qui? Hebdomadaire (@whoweekly) 9 novembre 2021

C’est une panne incroyable de Shailene Woodley. Je l’ai compris avec un QB droitier buvant du café avec sa main gauche. Elle est allée BEAUCOUP plus loin. https://t.co/ZNd61m8QUN – Ian Rapoport (@RapSheet) 9 novembre 2021

Alors, voilà: pas un mec masqué aux mains poilues et aux petits pieds n’est PAS Aaron Rodgers.

