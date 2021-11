Shailene Woodley fabrique sa propre médecine à blâmer pour les malheurs d’Aaron Rodgers?

Aaron Rodgers s’est retrouvé au centre d’une réaction massive la semaine dernière après avoir été testé positif pour COVID-19.

Parce que le quart-arrière des Green Bay Packers a été testé positif, il est apparu qu’il n’avait jamais reçu le vaccin COVID-19, ce qui était une nouvelle pour beaucoup de gens.

La raison pour laquelle beaucoup pensaient qu’il l’avait reçu est parce que Rodgers avait précédemment suggéré qu’il était « immunisé ». Cela a été pensé pour être la confirmation qu’il avait obtenu ses coups nécessaires. Quand il s’est avéré qu’il ne l’avait pas fait, l’enfer s’est déchaîné.

Compte tenu de l’étrangeté de toute cette situation, beaucoup se sont demandé ce qui avait eu un impact sur la décision de Rodgers de rester non vacciné et de ne pas le révéler avant cela. Inévitablement, beaucoup ont choisi de blâmer sa fiancée, Shailene Woodley.

« Je pense que tout dans mon style de vie est assez alternatif », a-t-elle déclaré au magazine Flaunt il y a quelques années. « Je puise ma propre eau de source dans les montagnes chaque mois. Je vais dans une ferme chercher ma nourriture. Je fais tout, de mon propre dentifrice à mes propres lotions pour le corps et huiles pour le visage. Je pourrais continuer pendant des heures. Je fais mes propres médicaments ; Je ne les reçois pas des médecins. Je fais mon propre fromage et je cueille des aliments sauvages et j’identifie les plantes sauvages. C’est tout un mode de vie. Cela fait appel à mon âme.

Le fait que Woodley ait choisi de créer son propre médicament est ce qui a refait surface en ligne cette semaine, à la lumière des malheurs de Rodgers.

Vendredi dernier, le quart-arrière des Packers est apparu au Pat McAfee Show et a tenté de purifier l’air.

« Tout d’abord, je n’ai pas menti lors de la conférence de presse initiale », a déclaré Rodgers. « Pendant ce temps, c’était une chasse aux sorcières qui se déroulait à travers la ligue, où tout le monde dans les médias était tellement préoccupé par qui était vacciné et qui ne l’était pas et ce que cela signifiait et qui était égoïste et qui en parlerait. , ce que cela signifiait s’ils disaient que c’était une décision personnelle et qu’ils ne devraient pas avoir à divulguer leurs propres informations médicales.

«Et à l’époque, mon plan était de dire que j’avais été immunisé. Ce n’était pas une sorte de ruse ou de mensonge. C’était la vérité, et j’aborderai toute la vaccination dans une seconde. Mais s’il y avait eu un suivi à ma déclaration selon laquelle j’avais été immunisé, j’aurais répondu par ceci : j’aurais dit : « Écoutez, je ne suis pas une sorte d’anti-vax, de plat-Terre ». Je suis quelqu’un qui est un penseur critique.

Woodley, pour sa part, a été provocante. Elle a envoyé un message fort sur Instagram concernant le contrecoup que Rodgers a reçu et elle semble le soutenir fermement.

D’une certaine manière, rien de tout cela ne devrait être surprenant. La relation de Rodgers et Woodley est unique depuis le début. En commençant par la manière étrange (et aux yeux de certaines personnes douteuse) de se coupler au processus étrange par lequel ils se sont fiancés, cela a été un tour bizarre après l’autre.

Les publications Instagram comme celle-ci ne servent que de casse-tête supplémentaire :

Rodgers a raté le match de la semaine dernière contre les Chiefs de Kansas City à cause de ce cirque, que son équipe a par la suite perdu.

On s’attend pour le moment à ce qu’il revienne pour la confrontation de dimanche prochain contre les Seahawks de Seattle, mais le temps nous dira si cela se concrétisera.

C’est un costume d’Halloween. https://t.co/WVK6W11K9M – Jeu 7 (@game7__) 1er novembre 2021

En rapport: NFL Ref se fait virer pour un drapeau impair contre Cassius Marsh des ours?