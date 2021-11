Shailene Woodley réagit après avoir déclenché des rumeurs de relation avec Aaron Rodgers au milieu de la controverse sur les vaccins

Shailene Woodley réfute les spéculations selon lesquelles sa publication Instagram sur la recherche de votre pouvoir pendant les moments difficiles était une référence à la controverse entourant le statut de vaccination COVID-19 du fiancé Aaron Rodgers. Peu de temps après que le joueur de Green Bay Packers a été testé positif pour COVID, révélant qu’il n’avait pas été vacciné contre le coronavirus, malgré les affirmations selon lesquelles il était « immunisé », l’actrice de Big Little Lies a partagé ce que beaucoup pensaient être une citation révélatrice sur son histoire Instagram.

« Les mers calmes peuvent vous apporter la paix, mais les tempêtes sont là où vous trouverez votre pouvoir », a-t-elle posté à côté d’un dessin d’une femme. Rodgers est certainement confronté à une tempête en ce moment, car il n’a pas pu jouer le match des Packers de dimanche contre les Chiefs de Kansas City en raison des exigences de vaccination de l’équipe et de la NFL. Cependant, Woodley a clairement indiqué que sa publication sur les réseaux sociaux n’était pas liée dans un message ultérieur sur son histoire.

Voici le post Instagram que Shailene Woodley a posté puis supprimé, faisant peut-être référence à la situation d’Aaron Rodger ? pic.twitter.com/iLqOYAHizb – Lest_We_Forget (@MoldyWarp) 6 novembre 2021

« Je viens de lire quelque part que les médias prétendent que j’ai supprimé une histoire Insta au milieu du » chaos « . (Un article d’astrologie de toutes choses) (pas énigmatique du tout, vous les nuls.) Savez-vous même comment fonctionnent les histoires brah ? Elles s’auto-effacent après 24 heures », a écrit l’actrice. « Littéralement en train de m’amuser ici à cause de ta détermination à faire une histoire à partir de rien. À saisir les pailles mes chéris.

Woodley elle-même n’a pas révélé si elle avait été vaccinée, bien qu’elle travaille actuellement sur la production Three Women, qui imposerait la vaccination avec d’éventuelles exceptions. La star de Divergent a précédemment révélé qu’elle menait une vie plus naturaliste, partageant qu’elle préférait fabriquer ses propres médicaments plutôt que de consulter un médecin.

« Je pense que tout dans mon mode de vie est assez alternatif. Je récupère ma propre eau de source dans les montagnes tous les mois », a-t-elle déclaré à Flaunt en 2013. Woodley a également adopté la pratique de manger de l’argile, déclarant précédemment à In The Gloss que « l’argile est idéale pour vous parce que votre corps ne l’absorbe pas, et il fournit apparemment une charge négative, donc il se lie aux isotopes négatifs. Et c’est fou : cela aide aussi à nettoyer les métaux lourds de votre corps.

Les affirmations de Woodley au sujet de l’argile nettoyant les métaux lourds du corps ont été largement dénoncées par les médecins à l’époque. L’actrice s’est également ouverte au fil des ans à tout fabriquer elle-même, de son propre dentifrice à ses propres lotions pour le corps et huiles pour le visage.