Shailene Woodley révèle les projets de mariage d’Aaron Rodgers

Shailene Woodley et son fiancé Aaron Rodgers sont peut-être fiancés, mais les deux ne sont pas pressés de marcher dans l’allée de si tôt. La pandémie de 2020 a suspendu plusieurs mariages cette année-là, poussant certains en 2021 et encore plus loin en 2022, et parce que le monde n’est toujours pas dans un état sans COVID, Woodley a admis qu’elle ne pense pas que ce soit le meilleur il est temps de dire “oui”. Lors d’une interview avec l’émission Today, l’actrice a avoué que la planification du mariage n’avait même pas été une conversation entre les deux tourtereaux.

“Honnêtement, ce n’est même pas une conversation que nous avons eue avec le monde aujourd’hui, nous n’en avons même pas parlé”, a-t-elle admis lors de l’interview tout en discutant de son nouveau film Last Letter from Your Lover. “Je ne sais pas quel sera l’élément le plus excitant de cela.” Depuis qu’ils ont annoncé leurs fiançailles avec tant de nonchalance, le doux couple a voyagé ensemble aux États-Unis dans des endroits tels que l’Arkansas, le Kentucky et Hawaï, ainsi que dans le nord du Canada jusqu’à Montréal. Ils ont même fait un voyage amusant en Floride pour visiter Disney World.

Il y a eu beaucoup de questions concernant leur relation, et au milieu de tout cela, Woodley se fait le plus souvent demander ce qu’elle sait sur le football après avoir initialement admis qu’elle n’était pas très familière avec le jeu. En fait, elle ignorait le statut de son fiancé dans la NFL. Lors d’une interview sur Late Night with Seth Meyers, elle a avoué une fois de plus que même si elle n’était pas encore au courant de tout le langage du football, c’était un travail en cours. “Mais c’est un tout nouveau monde, j’apprends tous les différents – je suis toujours, ‘Oh, tu as marqué un but.’ Il est comme, ‘C’est un touché.’ Ou je dirai ‘Tu as franchi la ligne’ et il me dit ‘C’est un mètre’ ou autre chose'”, a-t-elle déclaré selon E!. Bien que ce soit encore une courbe d’apprentissage pour elle, elle a admis: “Je n’arrive toujours pas à bien faire les choses, mais j’apprends, lentement mais sûrement.”

Il y a eu beaucoup de drames autour de Rodgers et de son avenir avec les Packers de Green Bay. L’équipe devra bientôt se présenter pour s’entraîner ici, mais la grande question est : est-ce qu’Aaron Rodgers sera là ? “J’ai toujours cru que Rodgers allait se présenter”, a déclaré Mike Florio de Pro Football Talk, tel que rapporté par Zone Coverage. “Je pense qu’il veut garder les choses incertaines jusqu’au 26 juillet, le jour de l’assemblée des actionnaires, donc Mark Murphy doit faire face à toutes les conneries des actionnaires/fans/cheeseheads qui sont anxieux et bouleversés par toute l’incertitude. Et puis le le lendemain, nous découvrons qu’Aaron Rodgers se présente. Je n’ai pas acheté la chose le week-end dernier quand il a dit “Je vais le découvrir dans quelques semaines.” Eh bien, dans quelques semaines, le camp s’ouvre, vous feriez mieux de le comprendre avant quelques semaines.”