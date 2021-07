Shailene Woodley sur les réseaux sociaux : “J’ai tellement de compassion pour ma génération” .

Shailene Woodley couvre le dernier numéro de The Hollywood Reporter pour promouvoir son nouveau film Netflix, The Last Letter From Your Lover. Tout arrive Shailene ces jours-ci : nouveaux films, nouvelle ambiance, nouveau fiancé (Aaron Rodgers), nouveau tout. Shailene aura 30 ans en novembre, ce qui, je pense, est une grande partie de sa nouvelle énergie de l’année dernière. Ce n’est pas seulement qu’elle a mûri, comme nous le faisons tous, tout au long de sa vingtaine. Je pense qu’elle s’est également fixée des marqueurs de l’endroit où elle voulait être à 30 ans et elle l’a fait. Il y a une mention de la façon dont toutes ses petites amies s’installent et ont des bébés et je pense que cela l’a influencée plus qu’elle ne veut bien l’admettre. Vous pouvez lire la couverture de THR ici. Quelques faits saillants :

Elle vient de se faire sa première manucure (et pas un rôle) : «Normalement, quand je ne travaille pas, je ne coupe pas mes cheveux, je ne me teint pas les cheveux, je ne fais rien à mon corps parce que j’aime juste, attendre la suite. J’ai déjà eu des ongles pour des personnages, mais je me disais : “Je vais le faire pour moi.” “

Annonçant ses fiançailles avec Aaron Rodgers : « Lorsque nous avons annoncé que nous étions fiancés, nous voulions le faire uniquement parce que nous ne voulions pas que quelqu’un d’autre le fasse avant nous. Et nous ne l’avons pas fait pendant des mois et des mois après que nous nous sommes fiancés, mais la réaction à cela a vraiment été très forte, et nous nous sommes donc dit : « refusons simplement poliment [to talk about the relationship] pendant un petit moment et vivre dans notre petite bulle.’ “

Prendre un congé après The Descendants : « Toutes les opportunités qui m’étaient offertes étaient d’énormes films à succès qui, pour mes avocats, semblaient peut-être de grandes opportunités mais pour moi ne représentaient aucune créativité… Je repense à mes 18, 19, 22 ans. moi-même et je suis impressionné par ma capacité à dire non. Je n’avais aucune responsabilité. Je me suis débarrassé de presque tout ce que je possédais et je vivais dans une valise. Je ne me sentais pas obligé de travailler pour gagner de l’argent. C’était une vie très simple. Parce que je n’étais pas entouré par la rhétorique de cette industrie et d’Hollywood, je pense que je ne savais rien d’autre que de dire non.

Elle a également refusé du travail en raison d’une maladie qu’elle ne divulgue pas : « C’était assez handicapant. J’ai dit non à beaucoup de projets, non pas parce que je le voulais mais parce que physiquement je ne pouvais pas y participer. Et j’ai certainement souffert beaucoup plus que je n’avais à le faire parce que je ne prenais pas soin de moi. La pression auto-infligée de ne pas vouloir être aidé ou pris en charge a créé plus de troubles physiques tout au long de ces années. » Woodley dit que sa santé s’améliore mais que l’expérience a laissé une marque durable sur elle. « Je suis à la fin, ce qui est très excitant, mais c’est une chose intéressante, traverser quelque chose de si physiquement dominant tout en faisant en sorte que tant de gens prêtent attention aux choix que vous faites, aux choses que vous dites, à ce que vous faites , à quoi vous ressemblez. Cela m’a fait tourner la tête pendant un moment. Vous vous sentez incroyablement isolé et seul. À moins que quelqu’un puisse voir que vous avez un bras cassé ou une jambe cassée, il est vraiment difficile pour les gens de comprendre la douleur que vous ressentez lorsqu’il s’agit d’une douleur silencieuse, silencieuse et invisible.

Compassion pour l’habitude de sa génération d’organiser leur vie pour Instagram : “J’ai tellement de compassion pour ma génération, pour la génération après moi avec ce que les gens traversent en ce qui concerne les médias sociaux et les qualités addictives de la validation et les qualités autodestructrices qui viennent de la validation externalisée via un écran 2D.”

Sur l’activisme des hashtags : «Il est très facile d’aller à une manifestation et de prendre une photo et de la hashtag. Ce sont des façons sexy de participer aux choses. Les moyens inconfortables et difficiles sont lorsque vous modifiez réellement la législation, car cela peut être un processus de 10, 20, 30 ans, ou lorsque vous créez des systèmes entièrement nouveaux. »

Sur #MeToo signifiant que les seuls rôles pour les femmes sont « fortes et autonomes » : « Il y a tellement d’histoires en ce moment sur les femmes fortes et autonomes. Je ris quand je lis ces histoires parce que je connais peut-être littéralement deux femmes fortes et autonomes parmi tous mes amis et moi-même inclus. J’espère que d’autres histoires sortiront qui explorent les subtilités de l’énergie féminine et pas seulement ce désir de représenter les femmes d’un point de vue fort et autonome. Parce qu’il y a beaucoup de choses en dessous qui sont désordonnées, jalouses, conspiratrices, compétitives, gentilles, maternelles, généreuses, réfléchies. Il y a tellement d’aspects à cela que j’espère continuer à être explorés plus en profondeur. »

Il y a quelque chose dans le comportement de Shailene qui a été assez constant tout au long de son passage sous les projecteurs, depuis son adolescence, en gros : elle apparaît souvent, par écrit, comme très condescendante. Condescendance à propos de la politique, condescendance à propos de l’activisme des hashtags d’autres personnes, condescendance à propos de la vie Instagram organisée de sa génération. Je ne connais pas la femme et il est possible que ce genre d’interview écrite ne transmette pas quand elle dit quelque chose avec ironie ou avec gêne, mais elle me frappe comme quelqu’un qui dit tout cela avec sérieux. Elle pense vraiment que ses pairs générationnels sont trash et qu’elle est la seule authentique.

Des détails sur sa relation avec Aaron Rodgers sont éparpillés tout au long de cette pièce, mais il n’y a rien de vraiment notable. Elle dit qu’ils se sont rencontrés grâce à des amis communs dans la musique. Elle dit qu’ils prévoient d’être très honnêtes au sujet de leur relation publiquement. Elle n’avait jamais regardé un match de football avant de le rencontrer. Elle n’était pas préparée à ce que sa base de fans de football pense à elle. C’est à peu près ça.

