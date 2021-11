Shailene Woodley suscite des rumeurs de relation au milieu de la controverse sur le vaccin COVID du fiancé Aaron Rodger

Aaron Rodgers subit un recul majeur après sa décision de ne pas se faire vacciner contre COVID-19 et ses remarques sur la situation, amenant de nombreuses personnes à se demander ce que sa fiancée, l’actrice divergente Shailene Woodley, ressent à propos du scandale. Woodley, qui est connue pour ses points de vue intéressants sur la médecine moderne, partage quelques messages « cryptiques » sur son histoire Instagram à la suite de l’interview controversée de Rodgers, qui disait « Les mers calmes peuvent vous apporter la paix, mais les tempêtes sont l’endroit où vous trouverez votre pouvoir » et un autre sur les attentes que les différents signes astrologiques placent sur leur partenaire. Les deux messages ont été supprimés, laissant penser à certaines sources qu’il pourrait y avoir des problèmes pour les fiancés.

Cependant, Woodley a abordé les rumeurs directement sur son histoire Instagram samedi. « Je viens de lire quelque part que les médias prétendent que j’ai supprimé une histoire insta au milieu du » chaos « », a-t-elle écrit. « (Un post d’astrologie de toutes choses) (pas énigmatique du tout, vous les nuls). Savez-vous même comment fonctionnent les histoires brah ?? rien. Tenant des pailles mes chéris… »

Rodgers a été testé positif au COVID-19 et ratera le match de dimanche contre les Chiefs de Kansas City. Il a été rapporté que le quart-arrière des Green Bay Packers n’est pas vacciné, mais il a reçu une sorte de traitement alternatif. Selon Rob Demovsky d’ESPN, Rodgers a demandé à la NFL un traitement alternatif lui permettant d’être considéré comme une personne ayant reçu l’un des vaccins approuvés. Après une bataille de va-et-vient, la NFL a déterminé que Rodgers n’était pas vacciné.

Demovsky a également déclaré que Rodgers suivait des protocoles de masquage tout en parlant aux joueurs et en entraînant à l’intérieur du siège des équipes. Cependant, lorsqu’il s’adresse aux médias lors de conférences de presse hebdomadaires et d’après-match, Rodgers ne porte pas de masque. Lorsqu’il a parlé aux médias de sa vaccination, Rodgers a déclaré qu’il était « immunisé ».

« Vous savez, il y a beaucoup de conversations autour de ça, autour de la ligue, et beaucoup de gars qui ont fait des déclarations et n’ont pas fait de déclarations, des propriétaires qui ont fait des déclarations », a déclaré Rodgers à l’époque. « Il y a des gars dans l’équipe qui n’ont pas été vaccinés. Je pense que c’est une décision personnelle. Je ne vais pas juger ces gars. Il y a des gars qui ont été vaccinés qui ont contracté COVID. C’est une question intéressante que je pense nous allons voir se dérouler toute la saison. »

« Je pense que j’aime en savoir plus sur tout ce que je fais, et de nombreuses recherches ont même été consacrées à cela », a poursuivi Rodgers. « Mais comme je l’ai dit, il y a eu des gens qui ont été testés positifs, et je pense que ce ne sont que des personnes vaccinées ici. Il sera intéressant de voir comment les choses fonctionnent à l’avenir. Évidemment, il pourrait y avoir des problèmes avec les personnes vaccinées qui ne testent que toutes les deux semaines puis des tests non vaccinés tous les jours. »