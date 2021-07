Shake-up à ‘CBS Evening News avec Norah O’Donnell’ ⋆ .

Jay Shaylor quitte son rôle de producteur exécutif pour “CBS Evening News avec Norah O’Donnell”, le premier changement important sous la nouvelle direction de la division des nouvelles.

Le départ de Shaylor a été confirmé vendredi par CBS News, qui n’a donné aucune raison pour son départ.

“Nous le remercions pour sa contribution à l’émission et pour avoir aidé à en faire le programme percutant qu’il est aujourd’hui”, a déclaré un représentant de la division dans un communiqué.

Les co-producteurs principaux de diffusion Elizabeth Turner et Alturo Rhymes partageront la gestion quotidienne du programme jusqu’à ce que CBS News nomme un remplaçant. Shaylor est venu à CBS News en octobre 2019 après des passages à CNN et ABC “Good Morning America”.

“CBS Evening News” a longtemps suivi “ABC World News avec David Muir” et “NBC Nightly News avec Lester Holt” dans les cotes d’écoute, bien que le programme ait réduit l’écart avec ses concurrents depuis qu’O’Donnell occupe le poste de présentateur. Les cotes d’écoute de tous les programmes d’information du réseau ont diminué, car les consommateurs passent moins de temps avec les chaînes de télévision traditionnelles.

L’ascension d’O’Donnell au poste de présentateur en juillet 2019 a été défendue par Susan Zirinsky pendant son mandat en tant que présidente de CBS News. Zirinsky a quitté ce poste en avril, remplacé par Nareej Khemlani et Wendy McMahon en tant que coprésidents et codirecteur de CBS News and Stations, dans le cadre d’une réorganisation des deux divisions.

Les chaînes de télévision ont été combinées avec la division des nouvelles après l’éviction de Peter Dunn et de son commandant en second David Friend. Une enquête du Los Angeles Times a révélé que le duo avait cultivé un environnement qui comprenait l’intimidation des femmes cadres et le blocage des efforts pour embaucher et retenir des journalistes noirs. Les hommes ont nié les actes répréhensibles.

Après qu’O’Donnell ait remplacé Jeff Glor, le studio du journal télévisé du soir a déménagé à Washington, DC après être originaire de New York depuis l’époque de Walter Cronkite. O’Donnell, qui a rejoint CBS News en 2011, vit à Washington avec sa famille.

O’Donnell est actuellement signé avec le réseau jusqu’en avril 2022.

