Shakeout ou Top ? Voici ce qu’en dit Bitcoin SOPR

Le prix du Bitcoin a maintenant chuté à 56 000 $ ; Cela veut-il dire qu’il y a un sommet ? Ou est-ce juste une secousse ? C’est ce qu’en dit l’indicateur SOPR.

L’indicateur Bitcoin SOPR

Le ratio de rentabilité de la production dépensée de BTC (ou SOPR en abrégé) est un indicateur en chaîne qui estime si les investisseurs vendent à profit ou à perte.

Lorsque la valeur de la métrique est supérieure à un, cela signifie que les pièces qui ont bougé au cours de la période ont été vendues, en moyenne, avec un profit.

Alors que les valeurs de SOPR inférieures à un impliquent que le marché global s’est vendu à perte pour la période donnée.

Si l’indicateur commence à suivre une tendance à la hausse, cela pourrait signifier que les fourches réalisent maintenant leurs gains et qu’une correction pourrait bientôt arriver.

D’un autre côté, une tendance à la baisse implique que les vendeurs déplacent leurs pièces à perte et que les détenteurs de pièces rentables peuvent s’y asseoir dans l’espoir d’une nouvelle appréciation des prix.

Que nous dit l’indicateur sur les tops et les bobs ?

Un analyste a créé un graphique dans un article CryptoQuant qui met en évidence la tendance de la valeur de l’indicateur au cours de la dernière année et demie.

Tendance SOPR au début de la course 2021 par rapport à l’actuelle | Source : CryptoQuant

Comme vous pouvez le voir, ci-dessus se trouvent les graphiques de quelques versions différentes de l’indicateur. Les mesures STH SOPR et LTH SOPR indiquent si les détenteurs à court terme et à long terme, respectivement, réalisent un profit ou non.

La séparation entre les deux types de porteurs se fait sur la base de l’âge de la pièce. Les pièces qui n’ont pas bougé depuis 155 jours entrent dans la catégorie LTH. Tout ce qui se trouve en dessous est en territoire STH.

En regardant maintenant le graphique ci-dessus, il semble que toutes les mesures SOPR de Bitcoin étaient élevées lorsque le plafond du début de 2021 a été formé.

Mais avant le départ de la course, il y a eu une période où le STH SOPR s’est envolé et les autres indicateurs ont également augmenté en valeur. Cependant, il n’y avait pas de formation supérieure ici, car il ne s’agissait que d’un remaniement avant la corrida.

Une tendance similaire à celle semble être visible dans la période actuelle. Le STH SOPR est actuellement élevé, mais les détenteurs de longue date ne semblent pas remarquer autant de gains.

Ce fait fait croire à l’analyste que la dernière baisse du prix du Bitcoin n’était peut-être qu’une secousse et non une formation de pointe.

Voici un graphique montrant la tendance actuelle du prix du BTC :

Le prix du BTC continue de baisser | Source : BTCUSD sur TradingView Image en vedette de Unsplash.com, graphiques de TradingView.com, CryptoQuant.com