Shakhtar Donetsk vs Real Madrid Champions League 2021 Aperçu du match, blessures / suspensions, XI potentiels, prédiction

Le Real Madrid se prépare à affronter le FC Shakhtar lors de son troisième match de phase de groupes de la Ligue des champions de la saison, cette fois à Kiev au NSC Olimpiyskiy.

C’est la deuxième saison consécutive que ces clubs s’affrontent en phase de groupes après que le Real n’ait pas réussi à obtenir un résultat deux fois contre le Shakhtar la saison dernière. Le Real a perdu le premier match au Di Stefano par un score de 3-2 et a suivi avec une autre défaite 2-0 sur la route.

Il a été difficile de remporter des victoires pour le Shakhtar cette saison car ils ont perdu et ont fait match nul lors de leurs deux derniers matches de phase de groupes. Ils n’ont pas encore marqué de but après avoir échoué contre le shérif Tiraspol et l’Inter Milan. Ils sont assis en bas du groupe D avec un seul point.

Le Real Madrid a perdu son dernier match de Ligue des Champions 2-1 contre Sheriff à domicile. Ce sera une autre occasion de remporter une victoire à l’extérieur après l’avoir fait lors du match d’ouverture contre l’Inter. Los Blancos occupent actuellement la deuxième place de leur groupe respectif, à trois points du shérif.

Le Real Madrid reçoit un coup de pouce pour mardi alors que Marcelo et Ferland Mendy sont de retour dans l’équipe après avoir manqué beaucoup de temps. Cependant, ils conservent encore plusieurs blessures dont Dani Ceballos, Isco, Gareth Bale, Eden Hazard et Dani Carvajal.

Le Shakhtar sera privé des services des attaquants Junior Moraes, Lassina Traoré et Yevgen Konoplyanka.

Il n’y a pas de suspension pour cette réunion à Kiev.

Shakhtar Donetsk

Piatov; Dodo, Marlon, Matviyenko, Ismaily ; Stépanenko ; Marlos, Salomon, Patrick, Pedrinho ; Fernando

Real Madrid

Courtois; Nacho, Militão, Alaba, Mendy ; Modric, Casemiro, Kroos ; Rodrygo, Vinicius, Benzema

Avec Carvajal absent pour ce match, Nacho occupera probablement sa place tandis qu’Eder Militão et David Alaba occuperont les postes de défenseur central. Ferland Mendy devrait prendre le départ après s’être entraîné avec l’équipe cette semaine et avant El Clasico ce week-end.

Vinicius commencera très probablement avec Eden Hazard blessé également avec Rodrygo et Karim Benzema en tête avec lui.

Shakhtar Donetsk—Real Madrid 1-2

Ce sera un match difficile à l’extérieur pour le Real Madrid, même avec une équipe de départ relativement saine. Le Shakhtar a donné à Los Blancos une période difficile dans l’histoire récente de la Ligue des champions que ce club devra surmonter.

Comme mentionné précédemment, le Shakhtar a eu du mal dans la compétition jusqu’à présent à marquer des buts et à remporter des victoires. Bien qu’ils soient à égalité pour avoir marqué le plus de buts en Premier League ukrainienne, ils n’ont pas encore été en mesure de traduire cela en Ligue des champions.

Malgré cela, le Real est sur la route et ce sera un match difficile à remporter à trois points. Mais ils doivent le faire pour suivre un club de shérif tendance qui a remporté leurs deux matchs précédents.