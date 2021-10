Shakira attaquée par 2 sangliers dans le parc. Oui, comme vous le lisez, Shakira a attaqué par 2 sangliers dans le parc. La chanteuse a partagé sur ses réseaux sociaux que les animaux étaient contre elle alors qu’elle se promenait dans un parc à Barcelone. Elle n’a pas précisé dans quel parc l’incident s’était produit.

Shaki raconte dans sa vidéo que les 2 sangliers ont essayé d’emmener son sac dans la forêt, mais elle les a confrontés. Pouvez-vous imaginer ça? MDR! Ok, je sais que ça a dû faire peur, mais la scène me semble comique. Auriez-vous de la nourriture dans votre sac ?

Aucune Shakira n’est attaquée par des sangliers 💀 pic.twitter.com/w7qkp9yHUy – Adrián🐺 (@ ShakiraFOv1) 28 septembre 2021

“Regardez comment deux sangliers ont laissé mon sac qui m’ont attaqué dans le parc, m’ont attaqué et ont tout explosé, ils emmenaient mon sac dans la forêt avec mon téléphone et à la fin ils ont laissé mon sac parce que je leur faisais face” – dit-elle .

Elle s’entretient ensuite avec son fils Milan – qui était avec elle – pour confirmer son histoire mais ne semble pas très enthousiaste ou convaincu. MDR!

“Milan, dis la vérité, comment ta mère a affronté les sangliers” a demandé Shakira à son fils – que l’on voit marcher à reculons, partant.

Il possède! Le garçon a l’air d’être, oh maman… s’il te plaît. Heureusement qu’il ne s’est rien passé de mal et tout était une anecdote à partager sur les réseaux, avec les photos des sangliers et tout ! MDR! D’ailleurs, quand elle a commencé à parler, je ne l’ai même pas reconnue, j’étais amusé par son accent épais, Putain ! Je ne l’avais pas entendu parler espagnol depuis des années ..? De l’Argentin ? MDR! Ne me tue pas !

Du coup, Shakira a attaqué par 2 sangliers dans le parc. Comme les enfants de Shakira sont beaux.