Shakira Attaquée par deux sangliers ! Pourrait perdre sa vie

Shakira Attaquée par deux sangliers !

Le célèbre chanteur Shakira a récemment révélé qu’elle avait été attaquée par deux sangliers et a montré comment ils ont détruit son sac, une nouvelle qui a sans aucun doute inquiété ses millions de fans sur les réseaux sociaux.

Comme vous le savez peut-être, Shakira vit actuellement à Barcelone et a récemment partagé sur ses histoires Instagram à quel point elle se sentait bien en compagnie de ses enfants.

Cependant, cette fois, il a dû vivre un moment désagréable, car il a fait savoir qu’il était attaqué pour deux sangliers.

C’est à travers ce réseau social, que le célèbre a partagé le moment, expliquant comment les événements s’étaient déroulés et bien que cela ait dû être une expérience terrifiante, la chanteuse l’a narrée entre suspense et rires.

Regardez comment deux sangliers ont laissé mon sac qui m’ont attaqué dans le parc, ils m’ont attaqué, ils ont tout fait exploser », a-t-il déclaré.

C’est ainsi qu’il a décrit que les animaux espiègles ont pris son sac où il a apporté en plus d’autres effets personnels, son téléphone portable, et ont montré son sac plein de boue et cassé à certains endroits.

Ils emmenaient mon sac dans la forêt, avec mon téléphone, à la fin ils m’ont laissé le sac parce que je leur faisais face », a-t-il déclaré.

A noter que le producteur également était dans un parc en plein jour et n’a pas hésité à chasser les mammifères pour récupérer leurs affaires.

Par ailleurs, l’un de ses enfants apparaît également dans la vidéo, à qui la chanteuse demande de raconter également l’anecdote.

Milan, dis la vérité, comment ta mère gérait-elle les sangliers ?”

Et bien que le petit garçon n’ait pas voulu donner plus de détails sur ce qui s’est passé, la preuve de son malheureux moment est le sac détruit.

La chanteuse colombienne a également partagé quelques photographies de son séjour en tant que catalane sur certaines plages européennes, cuisinant, patinant et profitant de la vie en compagnie de ses proches.

A noter que Shakira et Gerard Piqué sont l’un des couples les plus populaires et médiatiques du monde du divertissement.

La chanteuse colombienne a confirmé sa fréquentation du footballeur espagnol début 2011, et depuis lors, les fans et la presse suivent de près chaque étape de leur relation.

Cependant, leur histoire d’amour a commencé d’une manière extrêmement inattendue pour certains mojitos, c’est vrai, assez bizarre, non?

Il ne fait aucun doute que les célébrités sont l’un des couples les plus établis au monde et, si cela ne suffisait pas, les deux fêtent leur anniversaire le même jour, cependant, le chanteur a 10 ans de plus que lui.

Il est important de noter qu’avant d’entamer sa romance avec Gerard Piqué, l’interprète de “Hips don’t lie” a eu une relation avec l’homme d’affaires argentin Antonio de la Rúa, qui a été son partenaire pendant une décennie.