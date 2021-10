Shakira attend un autre enfant, assurent-ils d’après cette vidéo

Shakira attend un autre enfant, assurent-ils dans cette vidéo | Instagram

Des milliers de fans soupçonnent que le célèbre chanteur La colombienne Shakira en attend une autre bébé, quelque chose qui a sans aucun doute surpris beaucoup, cependant, rien n’a été confirmé jusqu’à présent.

Et il semble que des soupçons d’une grossesse de Shakira aient été soulevés et une vidéo sur TikTok le confirmerait.

La vérité est que Shakira a surpris ces dernières semaines en montrant un abdomen prononcé et en ravivant ainsi les soupçons d’un éventuel grossesse à 44 ans.

C’est ainsi que la Colombienne aurait tenté de cacher sa grossesse en utilisant des vêtements amples et en plaçant des sacs à main sur le devant de son abdomen, mais son dernier TikTok l’aurait complètement trahie.

Et c’est que Mílan et Sasha, les petits enfants de Shaki, auraient auparavant dit qu’ils voulaient une petite sœur, pourtant le Colombien et le footballeur avaient auparavant nié leur grossesse.

De cette façon, la chanteuse a maintenant soulevé des soupçons de grossesse parmi ses fans, qui disent que depuis quelques semaines, elle a été vue portant des vêtements trop grands et même avec ses charmes prononcés, sachant que cela s’est produit alors que Shakira attendait ses deux enfants avec Piqué.

Cependant, beaucoup d’autres seraient sortis pour nier ces théories, soutenant les rumeurs qu’il a présentées en 2018 alors qu’il avait les mêmes soupçons, étant Shakira elle-même qui est venue le nier.

C’était lors de la vidéo où il célèbre sa double nomination aux MTV EMA 2021, où l’on peut voir la chanteuse avec un abdomen prononcé et avec elle beaucoup douteraient de son éventuel statut.

Il convient de noter que la chanteuse avait annoncé sa prochaine tournée mondiale avec un album pour 2022, donc à cette époque l’idée d’une grossesse devrait retarder tous ses plans d’au moins quelques années.

Cependant, comme nous l’avons mentionné plus tôt, jusqu’à présent, il n’y a pas de confirmation officielle, mais cette nouvelle sera sans aucun doute quelque chose qui remplira de joie de nombreuses personnes.

Malgré les soupçons, il convient de préciser que les femmes subissent plusieurs fois ces types de changements, soit en raison du cycle menstruel, si elles ont mangé quelque chose de lourd, une inflammation, entre autres, et malheureusement aujourd’hui elles vont davantage vers l’attente d’un bébé quand il peut traverser une mauvaise période ou même simplement s’amuser et ne pas se soucier de l’apparence de sa silhouette.