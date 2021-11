Shakira célèbre Halloween de manière épique avec Piqué | Instagram

La chanteur La colombienne Shakira s’est vantée d’avoir passé sa journée d’Halloween avec son mari Piquer et plusieurs compagnons qui avaient l’air plus amoureux que jamais et ont sans aucun doute surpris tout le monde avec leurs costumes.

Shakira et Piqué ont passé une fantastique nuit de Halloween en famille et ont décidé de partager ce moment magique avec leurs millions de followers.

Sur la photo principale, vous pouvez voir le célèbre couple heureux et s’embrassant, tandis que le maquillage terrifiant accompagnait la scène romantique.

Comme vous pouvez le voir, ce week-end, des centaines de célébrités ont célébré Halloween et pour cela, elles ont porté des costumes incroyables qui sont devenus fous parmi les fans, et le célèbre couple de Barcelone ne pouvait pas être laissé pour compte.

Le meilleur de tous est que sur les réseaux sociaux, nous avons pu assister aux meilleurs costumes de célébrités à Halloween et celui qui nous a surpris est celui de la chanteuse Shakira et de son partenaire, le footballeur barcelonais Gerrard Piqué.

Je sais ce que vous avez fait l’Halloween dernier », a écrit le Colombien dans cette publication.

Comme prévu, il a été rapidement rempli de commentaires où ils ont exprimé leur bonheur et où ils mettent en avant la bonne relation qu’il entretient toujours avec Piqué.

Il convient de mentionner que la veille, Shakira nous avait déjà offert un joli costume, car dans le cadre des activités scolaires de son fils Mílan, elle a décidé de faire partie de la délégation qui a organisé la célébration à l’école.

D’autre part, la chanteuse et Gérard se sont rencontrés en 2010 lorsque la Colombienne enregistrait la vidéo officielle de son tube mondial « Waka Waka », thème officiel de la Coupe du monde de football en Afrique du Sud.

Après cela, ils ont commencé une romance chaleureuse à Barcelone, où le Colombien a déménagé et a eu Milan et Sasha, ses deux jeunes enfants, tous deux nés en Espagne et passionnés par la musique et le football.

Il convient de noter qu’actuellement Shakira et Piqué sont vus dans des événements tels que les « World Balloons » organisés par les Espagnols et dans d’autres événements que le chanteur organise en faveur de l’environnement.

Actuellement, Shakira et Piqué sont vus dans des événements tels que les « World Balloons » organisés par les Espagnols et dans d’autres événements que le chanteur organise en faveur de l’environnement.

Il y a quelques semaines, Shakira a été assez surprise de montrer un abdomen prononcé et ainsi raviver les soupçons d’une éventuelle grossesse à 44 ans.

Et c’est que selon les dires, la Colombienne aurait tenté de cacher sa grossesse en utilisant des vêtements amples et en plaçant des sacs à main sur le devant de l’abdomen, mais son dernier TikTok l’aurait trahie.