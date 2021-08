Shakira comme vous ne l’avez jamais vue, très intrépide et belle | .

Le beau chanteur de Barranquilla, Shakira, a montré et est vaniteux comme nous ne l’avons jamais vu auparavant en elle Instagram officiel, mais on ne parle de rien photographie attrayante ou quelque chose comme ça, mais cette fois, il a mis en ligne une vidéo sur le skateboard dans le bol.

C’est vrai, le interprète du Waka Waka Je profite du temps qu’il a mis sur son genouillères, votre casque et tout ce dont vous avez besoin pour vous protéger lors de cette balade que vous avez faite dans un Bowl, sur un planche à roulettes penny et profiter du vent tout en se déplaçant sur le béton.

Il ne fait aucun doute que ces derniers temps Shakira a montré son grand goût pour les tables, quelque chose que peu de gens avaient d’elle mais qui maintenant qu’elle l’a fait savoir a fait que plus d’utilisateurs lui prêtent attention grâce à ce beau goût en commun.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Alexa Dellanos modélise son look et ses fans pensent voir Shakira

Dans la vidéo, nous pouvons voir comment, depuis le début, il apprécie la boisson avec les parois du bol dans un Patinoire dans laquelle elle pratique habituellement et bien sûr, la caméra qui la suivait ne manquait pas, ce qui d’ailleurs, en finissant le sol, nous a donné des vues très divertissantes.

Également dans l’un de ses clips vidéo les plus récents, le célèbre Il apparaît également sur une autre planche, mais cette fois il surfait sur les vagues et s’est arrêté comme s’il s’agissait d’une promenade dans le parc, littéralement, il semble avoir beaucoup d’expérience dans ce type d’activité.

Chaque chanson que Shakira sort est un succès et il est fort probable que sa chanson de l’été ne fasse pas exception, d’ailleurs, la vidéo est très bien préparée et on peut la voir surfer et démontrer son grand talent sur la piste danser et bien sûr chanter comme il aime tant.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

De plus, quelques danseurs professionnels l’ont aidé à apparaître en faisant ses meilleurs pas, ils ont sorti les interdits qui ont permis au public de profiter au maximum de ce succès assuré.

Si vous n’écoutez toujours pas cette chanson, nous laisserons la vidéo ici pour que vous puissiez en profiter et qu’elle devienne peut-être l’une des chansons que vous aimez le plus en ce moment. En fait, nous avons longtemps sans entendre quelque chose de nouveau de sa part et cela semble assez rafraîchissant qui vient de cette façon.