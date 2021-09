Shakira est le WAG le plus puissant au monde, au-dessus de Victoria Beckham

in

Désormais, le portail de paris SlotsUp a dressé une liste des plus puissantes qui classe ces femmes en fonction des critères suivants : leur fortune personnelle, leur popularité sur les réseaux sociaux, le nombre de livres qu’elles ont publiés, l’argent qu’elles facturent pour chaque publication Instagram sponsorisée. , le nombre de vues qu’ils accumulent sur Spotify et les crédits pour leur travail dans l’industrie cinématographique qu’ils ont sur IMDb, la base de données de films sur Internet.

Shakira, le partenaire sentimental de Gerard Piqué, a atteint la première place de ce classement après avoir obtenu un score de 99 sur 100 après s’être distingué dans chacune des catégories mentionnées ci-dessus.

Shakira et ses enfants à leur Milan et Sasha (Instagram/Shakira)

C’est son activité dans le monde virtuel qui lui a permis de dépasser Victoria Beckham de seulement quatre points, qui malgré les gains et la notoriété qu’elle a accumulés en tant que membre des Spice Girls et plus récemment également en tant que designer, n’est pas à la hauteur. hauteur de la Colombienne par rapport à son nombre de followers sur Instagram.

La troisième place du podium est occupée par la chanteuse Perrie Edwards, du groupe Little Mix, qui est actuellement en couple avec le joueur du Liverpool FC Alex Oxlade-Chamberlain, avec qui elle vient d’accueillir son premier enfant.