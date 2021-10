Shakira et son fils attaqués par des sangliers à Barcelone

La chanteuse Shakira affirme qu’elle et son fils Milan ont été attaqués par deux sangliers alors qu’ils visitaient un parc de Barcelone. L’ancienne coach de The Voice a partagé l’histoire choquante sur ses histoires Instagram mercredi, affirmant que les animaux avaient “arraché” son sac à main et l’avaient détruit. On ne sait pas si Shakira ou Milan, 8 ans, ont été blessés dans l’incident, car Shakira n’a montré que son sac à main endommagé dans les images.

“Regardez comment deux sangliers qui m’ont attaqué dans le parc ont laissé mon sac”, a déclaré Shakira dans la vidéo désormais expirée, rapporte le Daily Mail. “Ils emmenaient mon sac dans les bois avec mon téléphone portable dedans. Ils ont tout détruit.” Milan a parcouru la vidéo, bien que seules ses baskets soient visibles. Shakira lui a demandé de dire à ses fans comment “votre maman a résisté au sanglier”.

Shakira, 44 ans, n’a pas précisé dans quel parc elle se rendait lorsqu’elle a été attaquée. Cependant, les verrats agressifs sont devenus un problème de plus en plus grave à Barcola, note la BBC. En 2016, la police a reçu plus de 1 100 appels téléphoniques alors que des porcs attaquaient des animaux domestiques et ralentissaient la circulation. Le mois dernier, Xavier Bosch, un habitant de Barcolana, a affirmé avoir été mordu par un sanglier alors qu’il visitait un parc d’attractions, rapporte le Daily Mail.

Les sangliers sont également devenus un problème à Rome, où des familles de sangliers errent quotidiennement dans les rues, rapporte l’Associated Press. On estime maintenant qu’environ 10 millions de sangliers vivent en Europe, où leur population a explosé ces dernières années. Ils sont porteurs d’une grande variété de maladies et sont considérés comme l’une des espèces les plus envahissantes au monde, car ils peuvent vivre dans presque tous les environnements.

Shakira a été coach sur The Voice en 2013 et 2014, et a récemment joué avec Jennifer Lopez au spectacle de la mi-temps du Super Bowl LIV. Elle est mariée à la star du football de Barcelone Gerard Pique, et ils sont également les parents de Sasha, 6 ans. En juillet, un juge espagnol a statué qu’il y avait suffisamment de preuves pour que son affaire de fraude fiscale présumée soit jugée, a rapporté l’Associated Press à l’époque. Après une enquête de trois ans, des responsables affirment que Shakira n’aurait pas payé 16,4 millions de dollars d’impôts en Espagne entre 2012 et 2014. Elle est accusée de vivre principalement en Espagne, même si elle a déclaré le Panama comme son pays de résidence officiel pour éviter de payer des impôts. Shakira a nié tout acte répréhensible, son représentant ayant déclaré en 2019 qu’elle avait payé la dette lorsqu’elle l’a découvert.