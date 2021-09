Shakira lance sa première collection NFT en vente via Makersplace

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Le produit de la vente des NFT de Shakira servira à financer des projets de conservation des forêts. Les objets de collection en édition limitée seront disponibles à la vente jusqu’à demain.

La chanteuse internationale de nationalité colombienne, Shakira, a lancé aujourd’hui sa nouvelle collection d’objets de collection numériques (NFT), créés par l’artiste Bosslogic et disponibles à la vente sur la plateforme Makersplace.com.

Cela a été annoncé par Shakira elle-même dans un message publié aujourd’hui sur son compte Twitter officiel, où elle a indiqué qu’elle s’était beaucoup amusée à travailler sur sa nouvelle collection NFT et qu’elle serait disponible à partir de 15h30. tous concernés.

Je me suis tellement amusé à travailler sur mes premiers NFT avec @Bosslogic et à essayer ce nouveau support – et je voulais également le partager avec mes fans, avant la sortie à 15h30 PT. J’espère que vous apprécierez Https : //t.co/gNGSrZQlob pic.twitter.com/wdauEujgYA

A l’origine, la chanteuse colombienne a annoncé le 16 septembre qu’elle lancerait sa nouvelle gamme d’objets de collection numériques via une publication sur son compte Instagram. Cette première collection s’intitule “La Caldera”, et ces NFT se déroulent dans un monde fictif avec une histoire tout à fait originale.

En ce qui concerne La Caldera, la page Makersplace indique

« La collection La Caldera, une collaboration d’art numérique entre Shakira et BossLogic, représente le monde fantastique de Caloris, un lieu gouverné par des femmes dans un paysage intergalactique qui traite de l’arrivée de visiteurs amicaux et hostiles. Réalisée par les deux artistes dans un style rétro-futuriste avec un clin d’œil aux affiches vintage et aux romans graphiques, la collection comprend quatre pièces audio originales produites par et avec Shakira pour accompagner cette aventure vibrante où les thèmes mythologiques sont interprétés dans un postmoderne délicieusement coloré. monde “.