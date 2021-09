Shakira lancera son premier NFT le 21 septembre

L’artiste Colombia Shakira, fait ses premiers pas dans le monde cryptographique et le fait dans le meilleur style en créant les jetons non fongibles mieux connus sous le nom de NFT. La chanteuse a annoncé via son compte Twitter qu’elle lancerait sa première collection NFT. Dont les bénéfices iront à sa fondation pieds nus et contribueront à la protection de l’environnement. Le projet sortira le 21 septembre prochain.

Le boom des jetons non fongibles (NFT) semble ne jamais s’arrêter et se positionne comme une tendance sur le marché de l’art. La raison en est que l’on voit comment de multiples artistes cherchent à se positionner contre ce phénomène. Actuellement l’une des stars de la musique pop latino-américaine, Shakira, rejoint la tendance en lançant sa propre collection NFT. Via son compte Twitter, il a rapporté la nouvelle.

Je plonge mes orteils dans les eaux de l’art numérique NFT ! Ma collaboration avec l’incroyable @Bosslogic sortira le 21 septembre chez @makersplaceco. Je suis très enthousiaste à l’idée de publier l’art de cette nouvelle manière innovante. «Je travaille avec la plateforme de durabilité. @withaerial pour compenser les émissions de carbone, et une partie des bénéfices ira à @fpiesdescalzos, ma fondation qui offre une éducation de qualité aux enfants nécessiteux en Colombie », a-t-il écrit sur Twitter.

Shakira et Messi partagent le même créateur de la NFT

Le créateur des NFT est Kode Abdo, également connu sous le nom de Bosslogic. Un graphiste et artiste de concept numérique basé en Australie qui a volé le cœur d’Internet avec ses mashups créatifs et ses remix de fan art. Il a également créé la collection NFT de Lionel Messi parmi d’autres œuvres d’art numérique célèbres.

Comme mentionné au début, le lancement aura lieu le 21 septembre à MakersPlace. La collection s’intitule “La Caldera”, le corps de la description de la présentation détaille l’inspiration des artistes dans la création des NFT. Dans ses paragraphes, il est exposé :

« La collection La Caldera, une collaboration d’art numérique entre Shakira et BossLogic, représente le monde fantastique de Caloris. Un lieu gouverné par des femmes dans un paysage intergalactique car il fait face à l’arrivée de visiteurs amicaux et hostiles.

Il est important de noter que les possibilités offertes par ce type de token cryptographique sont diverses et un exemple en est que le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, a tokenisé son premier message sur ce réseau social et a réussi à le vendre pour 2,9 millions de dollars US. .

Pendant ce temps, l’illustrateur numérique Mike Winkelmann, connu sous le nom de Beeple, a vendu aux enchères sa collection d’art numérique basée sur NFT pour 69 millions de dollars. Devenir “la troisième œuvre d’art la plus chère jamais vendue par un artiste vivant”.

La Caldera par antenne

Un autre aspect important à souligner est le choix de la plateforme et du réseau blockchain qui seront utilisés pour la frappe de NFT, il est mentionné que « la collection Caldera sera compensée par Aerial. Une plate-forme de développement durable qui calcule les émissions de carbone en fonction de la consommation d’énergie associée ».

L’une des conditions pour lesquelles ce réseau et cette plateforme sont choisis est que les compensations seront allouées à des projets de conservation des forêts. Sans doute un changement de paradigme face aux conséquences de l’utilisation des énergies et technologies alternatives. Avec l’action récente de Shakira, il est démontré que de plus en plus d’artistes rejoignent les lignes de la cryptographie, en particulier la nouvelle révolution des jetons non fongibles.

