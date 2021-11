Secouer Elle a décidé de retoucher ses cheveux avec sa teinte habituelle de teinture, cependant, quelque chose ne s’est pas passé comme prévu et le résultat de la crème colorante était différent.

« Tu ne croirais pas ce qui m’est arrivé la veille Super Bowl. Je me teignais les cheveux avec exactement la même teinture que j’utilise toujours et cette nuit-là, mes cheveux ont décidé de devenir noirs », a-t-il déclaré dans une interview pour le magazine Glamour.

Shakira et Jennifer Lopez. (Jeff Kravitz / FilmMagic / ..)

Heureusement, ce n’était pas quelque chose qu’un peu de peroxyde d’hydrogène ne pouvait pas résoudre.

« Nous avons dû le teindre à nouveau avec du peroxyde d’hydrogène. Mon cuir chevelu était très irrité. Je ne pouvais même pas commencer à vous le dire. Les choses qui m’arrivent n’arrivent qu’à moi et à mes cheveux. Mes cheveux me font des choses vraiment cruelles car il me garde toujours proche. limite, mais il survit aussi beaucoup. Il est très résistant », a ajouté le célèbre Colombien.