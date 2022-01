Shakira partage sa réponse enthousiaste à la réduction de la peine de prison du chauffeur de camion I-70

La peine de prison du chauffeur de camion Rogel Aguilera-Mederos a été réduite la semaine dernière et nombre de ses partisans étaient ravis, dont la chanteuse Shakira. Elle a posté une capture d’écran d’un article sur le cas de Mederos sur Instagram, accompagnée de quelques remarques à ce sujet dans la légende.

« Je suis réconforté de savoir que, lorsque les gens se rassemblent, la justice peut toujours être poursuivie et nous pouvons tous influer sur le changement », a écrit Shakira. « J’espère que nous pourrons continuer à élever la voix partout où il y a de l’injustice dans le [world], car il y en a tellement et nous sommes nombreux. » Mederos a récemment été au centre d’un tollé national lorsqu’il a été condamné à 110 ans de prison pour son rôle dans un crash accidentel en 2019. Selon un rapport d’ABC News, le gouverneur du Colorado, Jared Polis, lui a accordé la clémence le jeudi 30 décembre, réduisant sa peine à seulement 10 ans.

Les fans étaient ravis d’entendre Shakira prendre position et sonner si optimiste. L’un d’eux a commenté: « Je sais que c’était un accident, mais je ne vois pas pourquoi il doit le faire à tout moment pour le dysfonctionnement d’un camion d’une entreprise. Ou peut-être que je n’ai pas la bonne histoire. Dix ans, c’est beaucoup, mais c’est certainement plus que 110. » Un autre a ajouté : « De l’amour pour toutes les personnes impliquées. Aucune peine de prison ne ramènera les gens à la vie. Pourquoi faire perdre la vie à quelqu’un d’autre ? De quelqu’un dont (sic) a été incarcéré, 10 ans c’est juste, il va sortir tôt avec un bon comportement et avoir encore beaucoup de vie à vivre avec une leçon apprise. »

Mederos conduisait sur l’Interstate 70 à l’extérieur de Denver, dans le Colorado, lorsque les freins de son camion ont échoué, entraînant un accident de carambolage dévastateur. Quatre personnes ont été tuées dans l’accident et de nombreuses autres ont été blessées. Les partisans de Mederos estiment qu’il ne devrait pas être tenu personnellement responsable de l’entretien qui n’était pas de sa responsabilité, et beaucoup pensent également que son employeur n’aurait pas dû lui confier une livraison dans ce domaine avec peu d’expérience à seulement 23 ans.

Maintenant, les procureurs ont déclaré qu’ils prévoyaient de publier davantage de preuves contre Mederos dans le but de faire réviser la peine une fois de plus. L’avocat de Mederos a déclaré à ABC que les procureurs parlaient pour des « motivations politiques », et il ne pense même plus que l’affaire relève de leur compétence.

Mederos doit revenir devant le tribunal le 13 janvier, mais on ne sait pas quand sa peine commencera officiellement. Il reste en détention dans le Colorado.