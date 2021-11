Shakira prépare de nouvelles chansons en studio Nouvel album ! | Instagram

Le célèbre chanteur Shakira prépare de nouvelles chansons en studio et beaucoup attendent avec impatience leur date de sortie, c’est vrai, le compositeur est de retour et ils verront bientôt le jour.

Shakira a annoncé, via divers réseaux sociaux, qu’elle était en train de produire de nouvelles chansons et a même partagé une photo des producteurs qui l’accompagnent dans ce processus créatif.

Il est à noter que la belle colombien Elle est aujourd’hui l’une des chanteuses les plus puissantes de l’industrie musicale, son retour est donc attendu par des millions de fans.

Il convient de mentionner que la chanteuse avait déjà confirmé une nouvelle musique et un nouvel album pour 2022, cependant, pour le moment, elle n’aurait pas publié plus de détails sur cette prochaine production record.

The Barranquilla a confirmé qu’elle sortira bientôt de nouvelles chansons, qu’elle produit depuis des mois avec des artistes de renom dans le milieu.

Faire de la musique en studio avec les super talentueux Gale, Dani Blau et Dallas K! Vous ne pourriez pas être plus incroyable ! «

Dans cette publication, les fans l’ont interrogé sur le moment où ledit matériel verrait le jour, qui selon les estimations, sortirait au cours des premiers mois de 2022.

D’un autre côté, Shakira, qui a également l’une des meilleures mi-temps du Super Bowl, est partie pour voir que plus que jamais elle est ravie de montrer sa nouvelle proposition.

Désormais, sans aucune confirmation officielle, la nouveauté concernant la Colombienne verrait le jour au premier trimestre 2022 et quand on la reverrait sur scène avec une tournée mondiale.

Il convient de noter que la dernière chanson que Shakira a sortie était ‘Don’t Wait Up’, un single principal qui n’appartient, pour le moment, à aucun album du Colombien.

Son niveau élevé de ventes, sa polyvalence vocale et son succès mondial l’ont amenée à être décrite par les principaux magazines et médias sous le surnom de « Reine de la pop latine ».

Il est considéré comme une icône mondiale de la musique latine et l’accent est mis sur l’impact qu’il a eu sur la scène musicale, de ses débuts dans les années 90 à nos jours, étant cité à de nombreuses reprises pour avoir inspiré et influencé toute une génération de chanteurs. .

Avec une carrière artistique de plus de 30 ans, elle a vendu plus de 80 millions d’albums et de singles, dont 28 uniquement aux États-Unis, ce qui fait d’elle l’artiste latine la plus vendue dans ce pays et l’une des artistes avec les ventes record les plus élevées de l’histoire.