Shakthar vs Real Madrid 2021 en direct: heure, chaînes de télévision et comment regarder la Ligue des champions en ligne

Le Real Madrid visite le Shakhtar dans ce qui sera un match crucial pour Los Blancos. Madrid a eu du mal lors de ses trois derniers matchs et doit désespérément trouver son rythme, étant donné qu’il se rendra à Barcelone lors du premier El Clasico de la saison dimanche prochain.

Los Blancos ont eu le temps de se regrouper pendant cette pause de la FIFA, et encore plus après que la Liga a décidé de reporter son match contre l’Athletic Bilbao, qui aurait dû être joué le week-end dernier. Il est temps pour le Real Madrid de mettre ses problèmes de côté et de prouver qu’il peut réaliser de solides performances tout en gagnant les trois points.

Le Shakhtar a connu des difficultés jusqu’à présent en Ligue des champions, mais visiter l’Ukraine n’est jamais facile. Les hommes d’Ancelotti devront montrer des améliorations en matière de défense s’ils veulent remporter la victoire et prouver qu’ils peuvent concourir pour les trophées cette année, ce qui est probablement apparu tôt cette saison mais est plus discutable compte tenu de la mauvaise défense de l’équipe récemment.

COMMENT REGARDER, STREAM LIGUE DES CHAMPIONS

Date: 19/10/2021

Temps: 21h00 CET (heure locale), 15h00 HNE.

Lieu: Stade olympique de Kiev, Kiev, Ukraine.

Télévision disponible: TUDN (États-Unis), Movistar Liga de Campeones (Espagne)

Diffusion disponible: Paramount+, TUDN.com (États-Unis), Fubo.TV (États-Unis).

