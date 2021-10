Shaktikanta Das reconduit dans ses fonctions de gouverneur de la RBI, mandat prolongé de 3 ans à compter de cette date

Shaktikanta Das, un officier de l’IAS par lot de 1980 du cadre du Tamil Nadu, a précédemment occupé le poste de secrétaire au ministère des Revenus et au ministère des Affaires économiques du ministère des Finances. (Photo : REUTERS)

Le gouvernement central a reconduit Shaktikanta Das en tant que gouverneur de la Reserve Bank of India (RBI) pour une période de trois ans. La reconduction de Shatikanta Das en tant que premier banquier du pays entrera en vigueur le 10 décembre ou jusqu’à nouvel ordre, selon la première éventualité, selon la notification officielle. Shatikanta Das a été nommé 25e gouverneur de la RBI en décembre 2018, succédant à Urjit Patel. Shaktikanta Das, un officier de l’IAS par lot de 1980 du cadre du Tamil Nadu, a précédemment occupé le poste de secrétaire au ministère des Revenus et au ministère des Affaires économiques du ministère des Finances.

Shaktikanta Das est à la tête des affaires depuis fin 2018, mais avant sa nomination en tant que gouverneur de la RBI, l’ancien officier de l’IAS agissait en tant que membre de la 15e Commission des finances et du G20 Sherpa de l’Inde. Das apporte avec lui une vaste expérience dans divers domaines de la gouvernance, s’étalant sur plus de 38 ans. Il a occupé des postes importants au sein des gouvernements central et des États dans les domaines des finances, de la fiscalité, des industries et des infrastructures, entre autres.

L’ancien secrétaire du ministère des Finances s’est directement associé à la préparation de pas moins de huit budgets de l’Union. Shaktikanta Das est diplômé du St. Stephen’s College de l’Université de Delhi. Depuis sa nomination, Shaktikanta Das a présidé 17 réunions du Comité de politique monétaire (MPC). Ceux-ci comprenaient les réunions du MPC tenues juste la pandémie de Covid-19 faisait un pas dans les géographies à travers le monde.