Shakur est champion par intérim, escrime pure et vélo

Shakur Stevenson a battu le Namibien Jeremia Nakathila sans problèmes majeurs et s’est imposé comme champion par intérim des super-plumes WBO. Il doit maintenant affronter le champion officiel : Jamal Herring. Le combat était un monologue de l’ancien olympien, il l’a gagné du début à la fin, tous les rounds étaient à lui et il a même mis l’Africain sur la toile à la fin du quatrième round.

Shakur était supérieur par ses vertus de styliste, avec une boxe 100% tactique, où la défense prédomine sur l’attaque et où il n’hésite pas à faire du vélo chaque fois que nécessaire. Son obsession est qu’ils ne le connectent pas et dans ce département (celui de frapper et de ne pas se faire frapper), Stevenson est le numéro un de la classe. Les chiffres en disent long. Il est en passe d’être une version améliorée de Floyd Mayweather, Pernell Whitaker ou en quelques flashs il se rapproche de Terence Crawford, mais en attaque il est littéralement plus radin que tous.

Cette boxe lui a permis de terminer 16 combats invaincus, mais son histoire commence avec son prochain combat. Il est clair que maintenant Shakur doit devenir sérieux et des rivaux de meilleur niveau sont en route. En commençant par le suivant (Jamal Herring) et en continuant avec Oscar Valdez. De tout cela, accompagné de l’analyse du combat, je vous parle dans cette vidéo.