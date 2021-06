in

DEMAIN à 22 h HE / 19 h HP en direct sur ESPN, ESPN Deportes & ESPN + @ The Theatre at Virgin Hotels Las Vegas

(ESPN, ESPN Deportes & ESPN +, 22 h HE / 19 h HP)

• Shakur Stevenson 129,6 lb contre Jérémie Nakathila 129,4 lb

(Vacant WBO Interim Jr Titre mondial des poids légers – 12 tours)

Juges : Max De Luca, Dave Moretti et Lisa Giampa

Arbitre: Celestino Ruiz

• José Pedraza 139,8 lb c. Julian Rodriguez 141,4 lb

(Jr. Welterweight— 10 tours)

(ESPN +, 18 h 30 HE / 15 h 30 HP)

• Tyler McCreary 131,6 lb contre Manuel Rey Rojas 131,6 lb

(Jr. Léger – 8 tours)

• John Bauza 140 lb vs. Christon Edwards 140,4

(Jr. Welterweight – 8 tours)

• Xander Zayas 147,4 lb contre Friteuses Larry 144,6

(Poids welter – 6 tours)

• Bryan Lua 131,4 lb contre Frevian González 131,8

(Jr. Léger – 6 tours)

• Troy Isley 156,8 lb vs. Laquan Evans 156

(Poids moyen – 4 tours)

• Kasir Goldston 142 lb vs. Maurice Antoine 142

(Poids welter – 4 tours)

• Jahi Tucker 146 lb vs. Ysraël Barboza 146,4

(Poids welter – 4 tours)