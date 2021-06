Shakur Stevenson a battu Nakathila dans un duel qui a laissé plus de doutes que jamais

Shakur Stevenson a été magistral en défense samedi soir et a laissé tomber un puncheur soi-disant supérieur. Le gaucher invaincu a parcouru la distance pour la troisième fois lors de ses quatre derniers combats, mais Stevenson a complètement dominé Jeremiah Nakathila lors de leur combat pour le titre en 12 rounds et 130 livres à Las Vegas. Le talentueux Stevenson, qui a battu Nakathila à la fin du quatrième tour, a suffisamment impressionné les juges pour remporter les 12 tours sur les cartes de Max De Luca, Lisa Giampa et Dave Moretti, qui ont chacun marqué le natif de Newark, NJ, 120 -107 vainqueur. Stevenson s’est méfié de la main droite de Nakathila toute la nuit, mais le manque d’équilibre et le manque d’habileté du Namibien inconnu ont rendu impossible d’empêcher Stevenson d’accumuler facilement des points.

ESPN a diffusé la victoire de Stevenson en tant qu’événement principal d’un programme double The Theatre aux Virgin Hotels Las Vegas. Stevenson (16-0, 8 KO), le concurrent numéro un de la WBO à 130 livres, a remporté le titre intérimaire junior des poids légers de cette organisation de sanction. L’ancien champion poids plume WBO espère combattre le champion poids léger junior WBO Jamel Herring en septembre ou octobre, selon ce que Stevenson a déclaré à BoxingScene.com avant de battre Nakathila.

Stevenson, 23 ans, a également mis fin à la séquence de 10 victoires consécutives de Nakathila. Avant de perdre contre Stevenson, Nakathila (21-2, 17 KO) avait éliminé 10 adversaires consécutifs après avoir subi une défaite par décision majoritaire en 12 rounds contre Evgeny Chuprakov (alors 16-0) en novembre 2016 à Ekaterinbourg, Russie, Chuprakov. ville natale. Nakathila n’avait pas combattu un adversaire aussi habile ou qualifié que Stevenson dans aucun de ses 22 premiers combats professionnels. Nakathila est tombé à nouveau 40 secondes après le douzième tour, mais l’arbitre Celestino Ruiz a jugé que c’était le résultat d’une glissade. Stevenson a semblé décrocher un crochet droit juste avant que Nakathila ne frappe le tapis.

Cela marquait la deuxième fois dans leur combat que Stevenson se voyait refuser le crédit d’un renversement qu’il semblait marquer. Nakathila a frappé un gauche et raté un droit lorsque Stevenson s’est retiré juste avant que la cloche finale ne retentisse. Nakathila a fait une connexion rare avec sa main droite un peu moins de 30 secondes au onzième tour. Stevenson a décroché une main gauche alors que Nakathila se penchait et ratait une main droite avec 1:05 à jouer au 10e tour. Un autre laissé par Stevenson a amené Nakathila à redémarrer ses pieds avec 13 secondes à jouer au 10e tour. Nakathila est tombé sur la toile en 25 secondes du neuvième round en essayant de retenir Stevenson. Aucun des deux combattants n’a effectué de tirs importants au cours de ces trois minutes.

Ruiz a sévèrement averti les deux combattants de rester éloignés l’un de l’autre avec 1:35 à jouer au huitième round. Stevenson a continué à faire rater Nakathila avec ses coups puissants de huitième ronde et a réussi suffisamment de coups pour se construire une avance déjà importante. Stevenson a rattrapé Nakathila avec une main gauche avec environ 55 secondes à faire au septième tour. Un autre laissé par Stevenson a semblé titiller Nakathila avec un peu moins de 30 secondes à jouer au septième tour.

La défense de Stevenson lui a permis d’esquiver deux des swings sauvages de Nakathila avec environ 1:50 à jouer au sixième tour. Une main droite de Nakathila a atterri avec 24 secondes à jouer au sixième tour et a obligé Stevenson à rester loin de lui jusqu’à ce que la cloche sonne. Le coup droit gauche de Stevenson avec un peu moins de 1:20 à faire à la fin du cinquième tour. Nakathila, quant à lui, a continué à se battre pour décrocher des tirs ras sur le défenseur efficace Stevenson.

Une main gauche de Stevenson a soutenu Nakathila vers 1h05 au quatrième tour. Stevenson s’est connecté avec une autre main gauche avec 1:10 à jouer au quatrième tour. Un autre laissé par Stevenson a soutenu Nakathila avec un peu plus de 30 secondes à jouer au quatrième tour. Juste avant la fin du quatrième tour, Stevenson a brièvement envoyé Nakathila à un genou avec un crochet droit.

Nakathila se leva rapidement et sourit en retournant dans son coin. Cependant, c’était le premier renversement de la carrière professionnelle de Nakathila de sept ans et 23 combats. Nakathila et Stevenson ont surtout raté leurs coups au troisième tour. Stevenson a finalement déséquilibré Nakathila avec un crochet droit avec un peu moins de 40 secondes à jouer dans ce troisième tour.

Ruiz a mis en garde Stevenson pour avoir marché sur le pied de Nakathila 30 secondes après le début du deuxième tour. Nakathila s’est retrouvé avec des gants et un genou juste avant la marque à mi-parcours, mais Ruiz l’a rejeté comme un faux pas. Stevenson a décroché un crochet droit court alors que Nakathila se balançait sauvagement avec une main gauche et tombait sur le tapis.

Stevenson a frappé avec un peu plus de 10 secondes à faire dans un deuxième tour qui manquait d’action. Stevenson a décroché une main gauche qui a attiré l’attention de Nakathila avec environ 1:20 à jouer au premier tour. Nakathila a énormément raté avec une main droite avec un peu moins de 50 secondes à jouer lors de ce premier tour, lorsqu’il n’a pas réussi à attraper Stevenson avec un coup de poing. Ruiz a averti Nakathila de quitter le pied droit de Stevenson avec environ 20 secondes à jouer au premier tour.