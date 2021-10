Shakur Stevenson a livré une PUNITION épique à Jamel Herring BEAT ALL GIVING!

C’était au moins aussi facile que Shakur Stevenson l’avait assuré à certains, peut-être même plus facile. Invaincu Stevenson a eu une performance impressionnante contre Jamel Herring pour remporter un titre mondial dans une deuxième catégorie de poids samedi soir. Le gaucher intelligent et habile a éliminé un champion légitime de 130 livres qui était l’adversaire le plus titré qu’il ait rencontré dans 17 combats professionnels et a remporté par TKO au 10e round dans l’événement principal d’un undercard de neuf combats à State Farm Arena.

Avec Herring prenant une raclée et saignant des coupures autour des deux yeux, l’arbitre Mark Nelson s’est interposé entre eux et a arrêté l’inévitable à 1h30 du 10e tour. C’était le genre de performance dont Stevenson, 24 ans, avait besoin après une défaite par décision unanime facile mais ennuyeuse de 12 rounds par le concurrent namibien inconnu Jeremiah Nakathila le 12 juin à Las Vegas. Stevenson (17-0, 9 KO) a remporté le titre WBO junior des poids légers contre Herring, qui a serré Stevenson dans ses bras en signe de respect après sa défaite.

Stevenson, quien se fue como favorito por 15-1 según la casa de apuestas en línea de BetMGM, eliminó a Herring (23-3, 11 KOs) a lo largo de su pelea de una manera que indicaba que las probabilidades sorprendentemente amplias estaban demasiado proche. L’équipe d’entraînement Herring de Brian McIntyre et Jacqui « Red » Spikes, les entraîneurs de Terence Crawford, a donné à Herring un avantage perçu, mais Herring a eu d’énormes difficultés à gérer les compétences et la vitesse supérieures de Stevenson et n’a jamais été vraiment compétitif contre Stevenson.

Stevenson est devenu champion du monde dans une deuxième division, mais cette fois, il a détrôné un champion et a battu l’adversaire le plus titré qu’il ait affronté depuis qu’il est devenu en avril 2017. Le natif de Newark, NJ, a remporté un titre de poids vacant. éliminé. -qualifié alors invaincu Joet Gonzalez lors de sa ronde de 12 rounds il y a près de deux ans à Reno, Nevada.

Herring avait défendu avec succès sa couronne WBO de 130 livres à trois reprises avant que le médaillé d’argent olympique de 2016 ne la lui prenne. Sa défaite samedi soir pourrait amener Herring, qui aura 36 ans le 30 octobre, à envisager une retraite. Vingt-cinq secondes après le début du 10e round, après que Herring ait absorbé une autre ligne droite à la gauche de Stevenson, Nelson a demandé qu’un médecin au premier rang examine les coupures de Herring sur ses yeux gauche et droit. Stevenson a de nouveau frappé Herring avec des coups de poing de couleur peu de temps après la reprise de l’action.

Nelson est intervenu quelques secondes plus tard pour empêcher Herring de subir une nouvelle punition. L’uppercut droit de Stevenson a secoué Herring environ 50 secondes après le neuvième round. Stevenson a ensuite frappé un gauche, un droit et deux autres gauches d’affilée juste après la mi-neuvième ronde. Herring, qui avait déjà une coupure à l’œil gauche, est revenu dans son coin après le neuvième tour avec une coupure à l’œil droit également.

Nelson a mis en garde Stevenson pour avoir frappé Herring avec une main droite basse au milieu de la minute du huitième tour. Le hareng a temporairement ralenti Stevenson au septième tour en le frappant avec une main droite manifestement basse, qu’il a suivie de sa main gauche jusqu’à la tête de Stevenson. À la dernière minute du sixième tour, Stevenson a percé le hareng avec des crochets du droit aériens et des coups de corps auxquels l’ancien champion coriace a résisté.

Stevenson a ouvert une coupure sur l’œil gauche de Herring au cours du cinquième tour, lorsque la combinaison de quatre coups de poing de Stevenson – un à gauche, un à droite et deux autres à gauche – a poussé Herring vers les cordes. Le hareng a frappé Stevenson avec une ligne droite à gauche avec un peu plus d’une minute à jouer au cinquième tour. Stevenson a souri plusieurs secondes plus tard et a évité les tirs nets à l’intérieur pour le reste de ce tour.

Après avoir mal perdu les trois premiers tours, Herring est devenu plus agressif au début du quatrième tour. Il a au moins essayé d’être physique avec Stevenson, mais Stevenson a quand même parfois créé une séparation et a atterri avec sa main gauche droite soutenant Herring. Stevenson a déchargé un barrage de tirs puissants sur le hareng au cours de la première moitié d’un troisième tour complètement unilatéral. Il semblait bourdonner avec sa main gauche juste avant la marque à mi-chemin du troisième tour.

Un crochet droit court de Stevenson a atterri à environ 1h15 du deuxième tour. Une boucle laissée par Stevenson a rattrapé Herring à un peu plus d’une minute de la fin du deuxième tour. Stevenson a continué à atterrir avec sa main gauche et ses jabs alors que Herring reculait pour le reste du deuxième tour. La confiance de Stevenson était évidente lorsqu’il est revenu dans son coin après un deuxième tour unilatéral.

Le hareng n’a pas fait pression sur Stevenson au premier tour, comme beaucoup l’avaient prévu. Au lieu de cela, il s’est tenu devant le puncheur plus rapide et plus tranchant et a permis au challenger de le déjouer pendant les trois premières minutes de leur combat. Stevenson a frappé un fort droit au corps de Herring vers 1h10 au premier tour. Une tête raide à gauche de Stevenson a atterri avec un peu plus de 1:15 à jouer au premier tour. Le jab discordant de Stevenson a soutenu Herring avec un peu moins de 40 secondes à jouer au premier tour.