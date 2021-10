Shakur Stevenson, champion du monde dans un deuxième poids

Emilio Marquiegui-Marca

@EmilMarquiegui

L’Américain Shakur Stevenson (17-0, 9 KO) a été proclamé champion du monde WBO des super-plumes à la State Farm Arena d’Atlanta après avoir battu l’ancien champion par TKO au 10e tour Jamel hareng (23-3, 11 KO), qui a été annulé dès le début du combat et n’avait d’options dans aucun des dix rounds qu’a duré le combat.

Hareng a dû oublier son esprit marin dans la boîte à gants de la voiture, car il a été submergé de bout en bout par un Stevenson avec beaucoup d’enthousiasme, de travail et de fluidité de coups, qui a déclenché les réactions timides du champion, dépourvu d’agressivité et initiative. Les neuf premiers tours étaient similaires, avec un jab incisif du concurrent qui s’est terminé par de bonnes combinaisons principalement à la tête. Le doublé de Stevenson était le protagoniste et les attaques tièdes de Herring ont été bien défendues par le vice-champion olympique sans trop de problèmes.

Dès le cinquième round, le Long Island Marine a voulu augmenter la vitesse de sa boxe, mais n’a jamais pu mener le combat, Stevenson a continué à s’y adapter, et avec des combinaisons rapides il a définitivement rapproché la décision des juges de son coin. Au neuvième tour, les coups de Stevenson ont ouvert la paupière droite de Herring, ajoutant encore un autre problème à de sérieuses inquiétudes quant à la supériorité de l’adversaire.

Ces combinaisons du jeune flingue @ShakurStevenson 😯 # HerringStevenson | EN DIRECT sur ESPN pic.twitter.com/dNLEavjYvb – Boxe de premier rang (@trboxing) 24 octobre 2021

Sur indication de l’arbitre, le médecin a revu la coupure en début de dixième, bien qu’il n’y ait pas vu de danger imminent pour que la confrontation ne se poursuive pas. Mais l’arbitre Mark Nelson, influencé par la coupe sanglante et témoin direct du combat à sens unique du coin bleu du prétendant, a jugé bon d’arrêter le combat avec deux ou trois coups clairs que Stevenson a reliés à la tête de Herring. L’arrêt de l’arbitre a peut-être été précipité, mais la suite du combat augure d’une punition croissante pour le champion. Deux des juges ont remis à juste titre à Stevenson tous les tours jusqu’à ce point (90-81), tandis que le troisième a donné un tour à Herring (89-82).

Il n’y avait qu’un seul combattant compétitif au-dessus du ring et il obtient un bon prix d’un deuxième titre mondial, ayant également remporté une ceinture du même corps WBO dans la catégorie poids plume précédente. On parle d’une possible unification des couronnes avec le champion du monde WBC des super-plumes, le Mexicain Oscar Valdez. Pour n’importe qui, Shakur Stevenson sera toujours un problème pour sa boxe gracieuse et joyeuse, en plus de ses bonnes compétences défensives.

