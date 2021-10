Shakur Stevenson domine Jamel Herring pour remporter le titre WBO junior des poids légers en tant que fils d’Evander Holyfield, Evan, et le petit-fils de Muhammad Ali, Nico Ali Walsh, tous deux ont remporté des arrêts sur undercard regardés par des célébrités telles que Kanye West et Mike Tyson

Shakur Stevenson est devenu un champion du monde des deux poids à seulement 24 ans samedi soir lorsqu’il a arrêté Jamel Herring en 10 rounds.

Le natif du New Jersey a dominé le hareng à Atlanta pour remporter le championnat WBO des super-plumes.

C’était tout sourire pour Stevenson, qui a dominé son adversaire et vise ensuite Oscar Valdez

Herring, qui a envoyé Carl Frampton à la retraite plus tôt cette année, ne pouvait pas vivre avec le plus rapide et le plus puissant Stevenson, un homme qui avait récemment fait partie du gymnase de Herring avec l’entraîneur Brian McIntyre.

Stevenson a maintenant 17-0 et entre les trois juges au bord du ring, un seul d’entre eux a marqué un seul tour contre Herring. Le reste appartenait tous à Stevenson dans un affichage dominant et vicieux.

« Je voulais un combat amusant : montrer mes compétences, ma boxe, ma puissance. Je voulais tout montrer ce soir », a déclaré Stevenson. «Je veux être une superstar dans le sport; Je suis là pour durer.

Beaucoup ont estimé qu’il s’agissait d’une performance exceptionnelle pour Stevenson, qui a souvent profité de ses capacités évidentes.

Le hareng, à droite, n’avait pas de réponse pour la vitesse et la puissance de Stevenson

Un autre regard sur le TKO de @ShakurStevenson de Jamel Herring 👀 #HerringStevenson pic.twitter.com/KhRMuFTvTk – ESPN Ringside (@ESPNRingside) 24 octobre 2021

Le début de la fin a commencé au neuvième tour lorsque Stevenson a ouvert une vilaine coupure sur l’œil droit de Herring. L’ancien médaillé d’argent olympique a bloqué l’entaille à partir de ce moment-là avant que l’arbitre n’arrête finalement le combat un tour plus tard.

« J’ai senti du sang », a ajouté Stevenson. « J’ai vu qu’il saignait et je me suis dit ‘OK, je dois attaquer la coupure.’ J’essayais de toucher la coupure pour que le médecin essaie de l’arrêter.

Stevenson aurait gagné 1,7 million de dollars en carrière grâce au concours, selon ESPN.

Ailleurs sur la carte, le légendaire Evander Holyfield a vu son fils, Evan, obtenir un méchant KO au deuxième tour.

Evan Holyfield continue d’impressionner

Holyfield Sr était là pour voir la main de son fils levée

Mike Tyson regardait également depuis le ring alors qu’Evan laissait tomber Charles Stanford. Le joueur de 24 ans a décroché une énorme main droite pour faire le travail.

Evan a une fiche de 8-0 avec six KO et évolue dans la division des super-welters.

Nico Ali Walsh, le petit-fils de Muhammad Ali, était également sur la carte et il a remporté la victoire lors de son deuxième combat professionnel.

Un autre regard sur le KO au deuxième tour de @ChiefHoly 👀 #HerringStevenson pic.twitter.com/1IJUynNK6l – ESPN Ringside (@ESPNRingside) 24 octobre 2021

Il est encore tôt pour Nico Ali Walsh

Ali Walsh a laissé tomber James Westley II à deux reprises avant que le coin de son adversaire ne jette l’éponge au troisième tour. Il est resté invaincu alors que sa mère et la fille d’Ali, Rasheda Ali, regardaient avec émotion depuis le ring.

« Je suis béni de suivre l’héritage de mon grand-père. Tous ceux qui aimaient mon grand-père me regardent maintenant », a déclaré Ali Walsh après la victoire.