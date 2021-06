Shakur Stevenson et Oscar Valdez sur une route de collision “maths”

Shakur Stevenson et Oscar Valdez pourraient nous offrir un combat de rêve avant la fin 2021. Imaginez un affrontement de styles où la vitesse de frappe, les bons mouvements sur le ring et une conception tactique élevée prédominent. Celui que Stevenson apporte de son berceau et celui qu’il a toujours eu, mais qui s’est maintenant amélioré dans le cas de Valdez. Ce combat (Valdez contre Stevenson) n’en est même pas à ses balbutiements, mais dans la vidéo nous expliquons pourquoi il arrivera inévitablement. Et cela arrivera en décembre.

Bien sûr, avant cela, Oscar Valdez fera sa première défense du titre WBC des super-plumes qu’il a arraché à Miguel Berchelt, face à l’olympien brésilien Robson Conceição. Le même qui l’a battu aux Jeux panaméricains de 2009 au Mexique. Shakur Stevenson, de son côté, se bat pour le titre intérimaire WBO ce samedi contre le Namibien Jeremiah Nakathila et ensuite, s’il gagne dans ce combat, il disputera le championnat avec le monarque WBO en 130 livres : Jamel Herring.

Dans cette vidéo, je vous dis ce que je pense de ces combats, leurs résultats possibles et la curieuse histoire de ce titre de 130 livres qui aurait dû être libéré après la victoire KO de Herring sur Carl Frampton, cependant, Herring a décidé de rester dans la division et ce forcé de créer ce stage inhabituel à l’OMB.