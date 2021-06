Shakur Stevenson : “Je suis prêt à me battre”

LAS VEGAS (10 juin 2021) – Shakur Stevenson ne sait pas grand-chose sur son adversaire de samedi, le puncheur namibien Jeremiah Nakathila, mais ne vous attendez pas à ce qu’il lâche le pied sur l’accélérateur. Stevenson (15-0, 8 KOs), un ancien champion du monde WBO des poids plume, affrontera Nakathila (21-1, 17 KOs) pour le titre vacant WBO Interim Junior Lightweight World Title au Theater at Virgin Hotels Las Vegas. Ce sera le troisième combat de Stevenson à 130 livres, et un grand pas vers une éventuelle confrontation avec le champion du monde junior des poids légers WBO Jamel Herring ou le monarque WBC Oscar Valdez. Nakathila a remporté 10 combats d’affilée, tous par KO, depuis la seule défaite de sa carrière.

Dans la co-fonctionnalité des poids mi-moyens juniors de 10 rondes, l’ancien champion du monde en deux divisions José “Sniper” Pedraza (28-3, 13 KO) affrontera Julian “Hammer Hands” Rodríguez (21-0, 14 KO). ). Le gagnant sera en lice pour un potentiel tir au titre mondial.

Voici ce que les combattants et le légendaire promoteur Bob Arum avaient à dire, deux jours avant le combat :

Bob arum

« Il y a un an, quand ‘La Burbuja’ a commencé, savez-vous qui était le premier événement principal ? C’était Shakur Stevenson. Et maintenant, Dieu merci, la bulle est derrière nous. Shakur sera le premier événement principal que nous ayons organisé ici au Nevada à {100% de capacité}. Je suis très content d’avoir pu le faire. Shakur sait qu’à mesure que son travail augmente, les combats deviennent plus difficiles et les adversaires chercheront à le vaincre. De nombreux experts disent que pour les années à venir, il sera le visage de la boxe. Nous verrons comment il s’y prend face à un énorme puncheur qu’il affrontera samedi. Chaque combat à ce niveau est un combat difficile. Personne à ce niveau ne sera une promenade dans le parc.”

Shakur Stevenson

“Cela fait du bien de savoir que Bob pense que je serai la prochaine superstar du sport, et je dois être à la hauteur du battage médiatique.”

« J’ai l’impression que lorsque je suis à mon meilleur niveau, peu importe qui est l’adversaire. Ça a été comme ça toute ma carrière, depuis que je suis fan. Vous ne savez pas qui vous allez combattre parmi les fans. Vous venez et vous n’avez plus qu’à vous battre avec qui que ce soit ».

« À la fin de la journée, j’entends les éloges, mais vous ne pouvez pas être trop excité. Vous devez terminer la tâche. J’essaie de rester au milieu. J’essaie d’ignorer tout ce que j’entends. J’essaie de m’assurer de faire ce que je suis censé faire. Ma préparation était bonne. Mon poids va bien. Je suis prêt à me battre samedi ».

Jérémie Nakathila

« Tout d’abord, je tiens à remercier Top Rank pour cette opportunité. Je viens ici pour tout gagner. Je ne m’étais jamais préparé comme ça pour un combat. Je le prouverai samedi ».

“Ceux qui me sous-estiment seront choqués samedi soir.”

«Je sais que je peux éliminer n’importe qui dans cette division de 130 livres. Je peux détruire n’importe qui à 130 livres. Ils le verront samedi soir. Je vais détruire Shakur.”

José Pedraza

«Julian est un grand combattant. A beaucoup de pouvoir. C’est un jeune et fort combattant. Mais j’ai l’expérience et je suis bien préparé pour samedi ».

“Cela signifierait beaucoup de rejoindre tous les grands de la boxe portoricaine qui ont remporté des titres mondiaux dans trois catégories de poids.”

“Après la défaite contre Zepeda, je me suis beaucoup plus concentré sur l’entraînement et les styles d’entraînement que je vais montrer samedi, tout ce sur quoi j’ai travaillé.”

Julien Rodriguez

« C’est un plaisir d’être à nouveau ici. Je suis reconnaissant d’avoir combattu deux fois pendant la pandémie ici, grâce à Bob Arum et Top Rank. C’est juste un autre combat pour moi. C’est un grand pas en avant. J’ai eu un camp formidable. Tout s’est bien passé. Sans aucune blessure. Je suis prêt pour samedi ».

« J’ai eu beaucoup de bons partenaires d’entraînement tout au long du camp. À Las Vegas, j’ai combattu Yordenis Ugas, un 147 qui est assez gros. Je me suis entraîné avec Ismael Salas et tous ces olympiens cubains, beaucoup de gauchers. J’ai eu des centaines de combats dans ma vie. J’ai combattu depuis que j’ai 7 ans, donc je doute que je sortirai avec un style que je n’ai jamais vu auparavant. Et si c’est le cas, je serai prêt pour ça.”

« Il y a eu quelques revers avec la blessure que j’ai eue il y a quelques années, mais je pense que je suis à ce niveau supérieur. Beaucoup de gens qui étaient dans ma classe en grandissant, le même groupe d’âge, sont maintenant champions du monde. J’ai l’impression que c’est là que j’appartiens, et c’est ce que je vais montrer samedi. »