Shakur Stevenson veut être le meilleur de tous les poids

Deux coéquipiers de l’équipe Top Rank se retrouveront ce samedi à Atlanta à la recherche de la prévalence mondiale des super-plumes (59 kg), selon la WBO. Le champion Jamel hareng (23-2, 11 KO), dans sa quatrième défense, il affrontera son premier rival invaincu, vainqueur de tous ses combats professionnels, le boxeur de Newark Shakur Stevenson (16-0, 8 KO).

Si à cela nous ajoutons votre Argent olympique à Rio de Janeiro, perdant très serré aux points face au Cubain Robeisy Ramírez, son titre mondial junior en amateur, son titre mondial professionnel WBO poids plume et sa ressemblance pugilistique avec le grand Floyd Mayweather, il va sans dire qu’il possède une technique exquise, un style élégant, intelligent boxe et précision pointue.

Shakur Stevenson, dont le prénom rend hommage au grand rappeur Tupac Shakur, tué un an avant la naissance du prétendant au titre en 1997, cherche une autre ceinture mondiale dans une deuxième catégorie de poids.

Étant l’aîné de neuf frères et sœurs, il a commencé à boxer à l’âge de 5 ans aux mains de son grand-père Wali, et à 8 ans, il menait déjà son premier combat. Une brillante carrière amateur, qui s’est terminée aux Jeux Olympiques, l’a conduit à l’âge de 19 ans à se défaire de son maillot et à battre tous ses adversaires, dont le Roumain Viorel Simion ou le Portoricain Christopher « Pitufo » Díaz, avant de réussir dans son treizième combat pour le titre mondial WBO des poids plume en battant son compatriote Joet Gonzalez pour les points.

Quelques mois plus tard, il quitte le titre sans le défendre pour passer à la division suivante des super-plumes, dans laquelle après trois victoires il aspire à régner avec la permission de Herring.

Le combattant de Newark pense que Jamel Herring ne peut pas le battre, pense qu’il deviendra le numéro un mondial de tous les poids et se souvient qu’il y a des années, de prestigieux commentateurs nord-américains ont déclaré qu’il Floyd Mayweather était un boxeur ennuyeux. Ils le critiquent aussi, ils pensent qu’il manque de KO, il ne termine pas les combats comme il le devrait, mais Stevenson espère que le temps lui donnera raison.

Marine Herring l’attend armé jusqu’aux dents aux premières heures de samedi à dimanche pour voir si la bonne défense de Stevenson parvient à neutraliser ses attaques ou si la bonne frappe sur le corps du candidat peut lui percer l’abdomen. Un combat à ne pas perdre.

