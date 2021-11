Dans le dernier épisode d’Acting Up, Subvention Shalita ouvert sur la vedette dans la troisième saison du hit Netflix série You, les hypothèses faites à son sujet dans l’industrie, et plus encore.

D’une performance nominée aux Tony dans Vanya et Sonia et Masha et Spike à son long passage sur NCIS: La Nouvelle-Orléans, Grant a connu toute une carrière d’acteur. Son dernier rôle dans Netflix You, cependant, est ce qui fait parler tout le monde de l’actrice.

Dans la saison 3 de la série à suspense, Grant incarne Sherry, qui est une « maman-fluencer » à succès qui agite tout pour les personnages principaux. Discuter avec les Grio’s Cortney Wills, Grant a expliqué qu’elle aimait tous les bavardages des fans entourant son personnage en petits groupes.

Shalita Grant assiste à la réception de presse des Tony Awards 2013 Meet The Nominees le 1er mai 2013 à New York. (Photo de Brad Barket/. pour Tony Awards Productions)



« Sherry Conrad est un mouvement, d’accord ? J’adore ça, je l’ai senti quand je le faisais », a-t-elle partagé. « J’aime tellement jouer, alors quand je pense aux scènes et aux choses, je pense à la façon dont je peux élever les choses, n’est-ce pas ? Comme : « à quoi sert cette scène et comment puis-je les aider à l’atteindre ? » »

Grant a certainement contribué à élever le rôle, avec d’innombrables réflexions et tweets de réaction découlant de son interprétation. Elle a jailli: « J’aime tellement le public, vous savez?! Parce que j’étais un fan de la série auparavant, comme en tant que membre du public, » qu’est-ce que j’aime dans cette série et comment puis-je apporter tout ce que je fais pour donner aux gens ces sentiments « , vous savez ?

Elle a également fait la lumière sur son éducation et sur le fait que, tout comme son personnage Sherry, les apparences ne sont pas toujours ce qu’elles semblent être. « La plus grande déception pour moi en tant que personne est que je ne ressemble pas à ce que j’ai vécu. Les gens supposent tellement de choses », a-t-elle expliqué.

D’avoir des parents adolescents, d’être l’aînée de neuf enfants et de grandir dans la pauvreté, elle a révélé qu’elle avait « tellement de vie qu’elle avait vécue » à cause de l’endroit d’où elle venait.

« J’ai convenu il y a longtemps que ce que les gens projettent sur moi concerne eux, et je ne m’intégrerai à rien et ce n’est pas de ma faute », a-t-elle révélé. « Pour moi, avec Sherry, j’aime à quel point elle est multicouche parce que je sais ce que c’est que d’avoir autant de couches. »

Shalita Grant assiste à la réception de presse des Tony Awards 2013 Meet The Nominees le 1er mai 2013 à New York. (Photo de Jemal Countess/. pour Tony Awards Productions)

Elle a également parlé à des personnes supposant des choses à son sujet en raison de la couleur de sa peau.

« Les gens supposent que je viens de l’argent… Je ne ressemble pas à la fille qui vient de [a poverty] sur la base de ce que les médias nous disent sur la pauvreté, qu’elle n’a qu’un aspect unique », a-t-elle expliqué. « Il y a tellement de choses qui contribuent à cette classe. Tout le monde n’est pas stupide, tout le monde ne se drogue pas, mais [those were] beaucoup de problèmes dans ma famille.

L’épisode complet de Shalita Grant sur Acting Up est disponible en streaming maintenant.

