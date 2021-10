Parallèlement à la 11e et dernière saison de la série à succès Showtime Shameless, les fans en décembre ont eu droit à une série compagnon Hall of Shame – offrant des scènes nouvelles et originales Shameless juxtaposées à un regard rétrospectif sur le parcours de chaque personnage au cours des saisons précédentes. Cela reflétait non seulement le chemin parcouru par la série, mais aussi sa popularité durable. « Ce voyage de 11 ans avec la famille Gallagher a été un plaisir total pour nous depuis le début », a déclaré le producteur exécutif John Wells dans un communiqué de presse à l’époque. « Et nous sommes ravis de partager un retour sur les nombreuses épreuves, tribulations et rires de ces 11 saisons avec nos fans. » Si vous avez tout raté, ne vous inquiétez pas. L’intégralité de la série de 11 saisons est également diffusée en continu sur Netflix, où elle est rapidement devenue l’une des émissions de télévision les plus regardées sur le streamer.

Émissions de télévision les plus regardées sur Netflix, en streaming maintenant

Au moment d’écrire ces lignes, l’émission – dont le casting comprend William H. Macy et Emmy Rossum – se situe au 3e rang de la liste Netflix des 10 meilleures émissions de télévision aux États-Unis. Shameless occupe également la 4e place de la liste combinée des 10 meilleurs films et émissions de télévision de Netflix.

Et il y a certainement une belle compagnie sur cette liste. En ce qui concerne le classement Top 10 spécifique aux émissions de télévision, les deux seules séries qui battent actuellement Shameless pour le moment sont Maid et, bien sûr, Squid Game.

« Je suis incroyablement reconnaissant pour toutes les années de soutien de Gary Levine et de tout le monde à Showtime qui nous ont permis de faire Shameless », a déclaré Wells au début de 2020, lors de l’annonce de la dernière saison de l’émission. « Ce fut une expérience fantastique et nous tous, membres de la distribution et de l’équipe, avons passé un moment merveilleux à suivre la vie de la famille et des amis Gallagher. »

Le Top 10

Ci-dessous, vous trouverez des liens vers les 10 émissions de télévision que Netflix répertorie pour le moment, avec Shameless, comme étant les mieux classées sur le streamer. Encore une fois, ce classement est spécifique aux États-Unis. Il change aussi régulièrement, mais c’est toujours intéressant d’avoir cet instantané de ce qui est populaire d’un instant à l’autre sur le streamer.

