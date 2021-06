Shamima Begum a rejoint Isis parce qu’elle ne voulait pas être « laissée pour compte » au Royaume-Uni | Royaume-Uni | Nouvelles

La jeune femme de 21 ans était l’une des trois écolières de Bethnal Green qui ont fui le Royaume-Uni à l’âge de 15 ans en 2015 pour rejoindre l’organisation extrémiste qui contrôlait autrefois des pans entiers de la Syrie et de l’Irak. Les autres femmes, Amira Abase et Kadiza Sultana, auraient été tuées lors de bombardements sur le califat détruit depuis.

S’exprimant depuis un camp de réfugiés syrien sordide, Mme Begum a expliqué pour la première fois son raisonnement derrière la fuite de la sécurité du Royaume-Uni pour les horreurs du régime d’Abou Bakr al-Baghdadi.

Elle a parlé alors qu’elle continue de lutter contre la décision du ministère de l’Intérieur de lui retirer sa citoyenneté pour des raisons de sécurité.

Elle a déclaré au documentaire The Return: Life After Isis qu’elle était le “mouton noir” de sa famille et qu’elle ne s’entendait pas avec sa mère.

L’écolière de l’époque a affirmé qu’elle s’était tournée vers l’islam pour « faire partie de quelque chose ».

Peu de temps après avoir rejoint l’Etat islamique, la jeune femme de 15 ans était mariée au converti musulman néerlandais Yago Riedijk.

Le couple a eu trois enfants, tous décédés en bas âge.

Elle a fui le territoire contrôlé par l’Etat islamique dans les derniers jours du califat alors qu’elle était enceinte de neuf mois et a ensuite été découverte dans un camp de réfugiés syriens en février 2019.

Le petit garçon auquel elle a donné naissance dans le camp est décédé d’une pneumonie à l’âge de trois semaines à peine.

Lorsqu’on lui a posé des questions sur la vie sous le califat, ses commentaires sans vergogne sur les actions de l’Etat islamique, combinés à son désir de retourner au Royaume-Uni, ont suscité l’indignation.

Elle a affirmé que l’attentat de Manchester – au cours duquel 22 personnes, dont de jeunes enfants sont mortes – était « justifié » en raison des atrocités commises en Syrie et en Irak.

Et elle a dit qu’elle avait été imperturbable en voyant la tête d’un homme décapité car il était “un ennemi de l’Islam”.

Il y avait également des allégations selon lesquelles elle était une « exécutrice » de l’Etat islamique et qu’elle avait aidé à coudre des explosifs dans des gilets suicide pendant son temps avec l’Etat islamique.

Le tollé a conduit le ministre de l’Intérieur de l’époque, Sajid Javid, à révoquer sa citoyenneté.

Elle a fait appel, l’affaire étant en cours de décision.

La Cour suprême du Royaume-Uni a décidé en février qu’elle ne pouvait pas retourner dans son pays de naissance pendant qu’elle contestait la décision.