Shamima Begum dit qu’elle a rejoint Isis “pour éviter d’être le seul ami laissé pour compte” .

Shamima Begum affirme qu’elle s’est envolée pour la Syrie pour rejoindre Isis avec des amis de l’école en 2015 pour éviter d’être laissée pour compte (Photos: PA / Sky Documentaries / BBC)

Shamima Begum a affirmé qu’elle avait quitté le Royaume-Uni pour rejoindre Isis parce qu’elle voulait aider les gens dans la Syrie déchirée par la guerre et “faire partie de quelque chose”.

Dans une nouvelle interview émotionnelle, l’ancienne mariée enfant, maintenant âgée de 21 ans, a déclaré qu’elle avait suivi ses camarades de classe pour rejoindre le groupe terroriste en 2015 parce qu’elle était “jeune et naïve” et “ne voulait pas être laissée pour compte”.

Mme Begum, de Bethnal Green, dans l’est de Londres, a fait ces commentaires dans un prochain documentaire sur sa vie dans un camp de réfugiés syriens.

Elle a déclaré que les recruteurs d’Isis se sont nourris de la culpabilité que ressentaient les jeunes filles de voir les musulmans souffrir en Syrie et leur ont offert une chance de faire “partie de quelque chose”, rapporte le Telegraph.

Dans The Return: Life After Isis, Mme Begum a révélé le moment où elle a décidé de s’envoler pour la Syrie.

Elle a déclaré: «Je savais que c’était une décision importante, mais je me sentais juste obligée de le faire rapidement.

“Je ne voulais pas être l’ami qui a été laissé pour compte.”

Mme Begum s’est effondrée en parlant de la mort de ses trois enfants en Syrie (Photo: Sky/The Return: Life After Isis)



Mme Begum exhorte le gouvernement britannique à reconsidérer la possibilité de lui rendre sa citoyenneté dans The Return: Life After ISIS (Image : Ciel/Le retour : La vie après Isis)

Mme Begum s’est envolée de Londres Gatwick pour le pays du Moyen-Orient – ​​avec ses camarades de classe Amira Abase et Kadiza Sultana – pour épouser un djihadiste néerlandais.

Depuis qu’elle a fui il y a six ans, ses deux amis et les trois enfants qu’elle a mis au monde sont décédés.

Parlant de la mort de sa fille, Mme Begum a déclaré: “ Quand elle est décédée, c’était si difficile parce que je me sentais si seule et j’avais l’impression que tout mon monde s’effondrait devant moi et que je ne pouvais rien faire.

«Quand elle est morte à ce moment-là, je voulais juste me suicider. J’avais l’impression que je ne pouvais même plus me lever pour courir quand il y avait des bombardements.

«La seule chose qui me maintenait en vie était mon bébé dont j’étais enceinte. J’avais l’impression que je devais le faire correctement en le faisant sortir et en lui donnant une vie normale.

S’exprimant depuis le camp d’al-Roj dans le nord de la Syrie, Mme Begum a déclaré qu’elle ne comprenait pas pourquoi ses bébés étaient morts, ajoutant: ” J’avais l’impression que c’était de ma faute de ne pas les avoir fait sortir plus tôt même si je ne savais pas pourquoi ils sont morts. ‘

Mme Begum, dont la nationalité britannique a été révoquée en 2019, avait précédemment déclaré aux journalistes que ses enfants étaient morts de malnutrition et de maladie.

Mme Begum avait 15 ans lorsqu’elle a été photographiée en train de voler de Londres Gatwick en Syrie avec deux amis de l’école en 2015 (Photo: PA)

Son troisième enfant, un garçon, est décédé d’une pneumonie un mois seulement après sa naissance en mars 2019.

Mme Begum a déclaré qu’elle espérait que les Britanniques auraient ” un esprit ouvert sur les raisons pour lesquelles je suis parti et qui je suis maintenant en tant que personne ” et a supplié le gouvernement de lui permettre de rentrer chez elle.

Elle a déclaré que les gens « se sentaient à tort comme responsables » des crimes de l’Etat islamique, mais elle se rend maintenant compte qu’elle était « naïve » et rejette ses croyances.

Elle a ajouté: “Ils pensent simplement que j’étais au courant de ces crimes et que j’ai soutenu ces crimes, mais ce n’est pas vrai.

“Je ne soutiendrais jamais quelque chose comme ça, comme les choses qu’ils ont faites.”

La Cour suprême du Royaume-Uni a statué en février que Mme Begum ne pouvait pas revenir pour faire appel contre la suppression de sa citoyenneté britannique.

The Return: Life After Isis sera disponible sur Sky Documentaries et NOW TV à partir du 15 juin à 21h.

