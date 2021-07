Shamrock Capital lève près de 200 millions de dollars pour acquérir la propriété intellectuelle du divertissement

La société d’investissement Shamrock Capital a officiellement fermé son Debt Opportunities Fund I, “un fonds de 196 millions de dollars axé sur la création de structures de prêt aux propriétaires de droits de propriété intellectuelle de divertissement”.

Shamrock Capital, basé à Los Angeles – qui a acquis le catalogue de Taylor Swift pour un montant de 300 millions de dollars en novembre 2020 – a dévoilé aujourd’hui sa dernière référence de financement axée sur la propriété intellectuelle dans une publication générale. L’entité a l’intention d’affecter la tranche de près de 200 millions de dollars à la sécurisation de « la propriété intellectuelle dans les secteurs du cinéma, de la télévision, de la musique, des jeux, des médias sportifs et d’autres contenus », bien que le document ne divulgue pas d’objectif d’investissement potentiel.

Néanmoins, il convient de réitérer qu’en plus d’avoir acheté le catalogue très médiatisé de Taylor Swift, une fois de plus, le précédent soutien de PortalPlayer et de RBmedia Shamrock en 2018 a acheté la propriété intellectuelle de Stargate, une équipe d’écriture et de production composée des Norvégiens Tor Hermansen et Mikkel Eriksen. .

«Un mélange diversifié de fonds de pension, de fondations et d’institutions financières de premier plan» a représenté le capital du dernier fonds de Shamrock, qui a été fondé en 1978 «en tant que société d’investissement familiale de feu Roy E. Disney» mais est depuis devenu «un entreprise soutenue par des institutions », avec environ 3,8 milliards de dollars d’actifs actuellement sous sa gestion.

Outre l’annonce de la fermeture de son premier fonds d’opportunités de dettes – qui avait un « plafond fixe d’environ 200 millions de dollars » – Shamrock Capital a révélé la promotion de Nick Khoury et l’embauche d’Aaron Wizenfeld, devenu vice-président « alors que la société continue de étendre ses stratégies d’investissement liées au contenu.

L’ancien associé d’Imperial Capital, Khoury, a rejoint Shamrock en 2016, tandis que l’ancien supérieur de la Deutsche Bank, Wizenfeld, a rejoint la liste des dirigeants de Shamrock en avril 2021, après un passage de près d’une demi-décennie chez UTA.

L’augmentation de près de 200 millions de dollars de Shamrock représente le dernier d’une longue série d’efforts visant à sécuriser la propriété intellectuelle du divertissement (et en particulier de la musique), pour le fonds d’investissement britannique dans la chanson Hipgnosis a levé environ 215 millions de dollars supplémentaires cette semaine pour acquérir des catalogues de chansons supplémentaires. Round Hill Music, pour sa part, a levé près de 300 millions de dollars en novembre 2020 et a réalisé plusieurs pièces de premier plan à ce stade en 2021.

Plus généralement, les sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) continuent d’injecter des capitaux dans l’espace musical au sens large, car Pershing Square Tontine Holdings (PSTH) SPAC de William Ackman a acheté le mois dernier 10 % du groupe Universal Music lié au marché boursier – avec Ackman par la suite exprimant le désir d’augmenter sa participation dans UMG.

De plus, Reservoir et Anghami se préparent à arriver en bourse à la suite de fusions avec les SPAC, et Liberty Media – qui détient 32% de Live Nation et 77,3% de SiriusXM – n’a pas encore révélé ses plans précis pour le demi-milliard de dollars. SPAC qu’il a déployé en janvier 2021.