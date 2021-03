«Shandilya est-elle aussi le gotra des Rohingyas et des infiltrés? Le BJP demande à Mamata Banerjee avant la bataille de Nandigram

Le ministre en chef du Bengale occidental Mamata Banerjee

Élection au Bengale occidental 2021: dans ce qui est considéré comme une tentative ultime de courtiser les électeurs hindous à Nandigram, où elle est opposée à son ancien général Suvendu Adhikari, la ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, a révélé mardi son « gotra » et a déclaré que elle était une «Shandilya». Le dernier jour de la campagne pour la deuxième phase, Banerjee s’est souvenue d’une visite au temple où un prêtre lui avait posé des questions sur son gotra. Elle a dit qu’elle avait dit au prêtre que son gotra était «Maa Mati Manush». Mais plus tard, elle a dit: «En fait, je suis Shandilya».

«Lors de ma deuxième campagne, j’ai visité un temple où le prêtre m’a demandé mon ‘gotra’. Je lui ai dit – Maa Mati Manush. Cela me rappelle ma visite au temple Tripureshwari de Tripura où le prêtre m’avait demandé mon «gotra» et je lui avais dit aussi «Maa Mati Manush», en fait je suis Shandilya », a déclaré le ministre en chef.

Le concours entre Suvendu et Mamata est très serré en raison de la démographie de Nandigram. La circonscription a environ 30 pour cent de voix musulmanes et les 70 pour cent restants sont des hindous. Si Mamata est convaincue des votes minoritaires, on ne peut pas en dire autant des hindous. Mamata doit obtenir une partie des votes hindous pour participer au concours. Gardant les chiffres à l’esprit, Mamata a essayé d’équilibrer son image et d’empêcher une consolidation inverse des votes hindous contre elle. Au cours de sa campagne pour Nandigram, elle a visité des dizaines de temples et récité Chandi shlokas pour montrer qu’elle était pro-hindoue. Mardi, Mamata s’est brièvement remise sur pieds pour chanter l’hymne national à la fin d’un discours public à Nandigram.

Réagissant à ses remarques sur «Shandilya», la ministre de l’Union et leader du BJP Giriraj Singh a déclaré que Mamata racontait le «gotra» car elle avait peur de la défaite à Nandigram. «Par peur de perdre les sondages, Mamata Didi lui a dit gotra. Didi, dis-moi, si «Shandilya» est aussi le gotra des Rohingyas et des infiltrés. Elle a peur maintenant, c’est pourquoi elle attaque parfois des travailleurs du BJP comme Suvendu et utilise parfois du gotra », dit-il,

Nandigram votera lors de la deuxième phase le 1er avril.

